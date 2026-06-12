Trump detiene un plan de asalto terrestre a Irán para capturar uranio tras reunión secreta del máximo general de EE.UU.

(CNN) – El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, viajó de urgencia desde una cumbre de la OTAN en Bruselas hasta el cuartel general del Mando Central en Tampa, Florida, el pasado 19 de mayo, para recibir informes presenciales sobre los planes de enviar tropas terrestres a Irán y apoderarse por la fuerza de su uranio altamente enriquecido, revelaron dos fuentes a CNN.

Caine trasladó después las opciones al presidente Donald Trump, quien puso en pausa la operación al conocer las evaluaciones que anticipaban una represalia iraní severa, una extensión del conflicto y fuertes turbulencias en la economía global, además de un elevado número potencial de bajas estadounidenses.

Una fortaleza bajo tierra y el dilema de la invasión

Las 970 libras de uranio próximas al grado de armamento se encuentran repartidas en túneles de los complejos de Isfahan, Natanz y Fordow, en su mayoría en forma gaseosa según la última verificación del OIEA.

Los mandos militares determinaron que cualquier misión para extraer el material se clasificaría entre “Alta y Extrema” en el Nivel de Riesgo Aceptable para fuerzas especiales y reclamaría una presencia masiva de tropas, incluidos cientos de operadores de élite.

El propio Trump descartó el jueves la posibilidad desde el Despacho Oval: “Nadie se acerca a eso porque está enterrado bajo una montaña”.

Mientras las negociaciones continúan, Teherán maneja su propia carta económica: activar a los hutíes para que cierren el estrecho de Bab al‑Mandab, una vía marítima vital que comunica con el mar Rojo.

Un alto funcionario estadounidense detalló que Irán aceptó destruir y retirar su material nuclear, desmantelar el programa, abrir el estrecho de Ormuz y cesar la financiación a grupos proxy a cambio de alivio de sanciones, pero los medios iraníes ofrecen una versión distinta y exigen la liberación inmediata de 24.000 millones de dólares congelados.

El director del OIEA advirtió que la reserva existente permitiría fabricar hasta 10 bombas nucleares. Los inspectores internacionales permanecen excluidos desde los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel del año pasado.