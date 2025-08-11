#LODIJERONENCNN tolerancia cero

“Me dolería la guata gobernar con Kast”: Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli

Por CNN Chile

11.08.2025 / 23:35

Es porque "somos proyectos políticos distintos, tenemos una forma distinta de hacer política que no compartimos", explicó el timonel de Evópoli.

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, afirmó en Tolerancia Cero que si Jeannette Jara pasa a segunda vuelta en las elecciones presidenciales, él votará “por la alternancia”.

Si Matthei no pasa, y quedan las alternativas de José Antonio Kast o Johannes Kaiser, por ejemplo, comentó que “me dolería la guata gobernar con Kast”.

Asimismo, dijo que también le dolería tener que sumar a Kaiser a un eventual gobierno de Matthei.

De todos modos, remarcó que esto debe situarse en un contexto, y que “si está Jara como alternativa, yo no me pierdo”.

“Por mucho que seamos un proyecto político distinto, nosotros no nos vamos a restar de contribuir a Chile, de la misma manera como no nos restamos de negociar la reforma de pensiones para poder ponerle coto a un problema que teníamos hace décadas”, remarcó.

Santa Cruz añadió que si llegara a gobernar un proyecto político distinto a Matthei, tomarían esa opción porque “para nosotros está primero las necesidades de los chilenos”.

Consultado sobre por qué le dolería la guata gobernar con Kast respondió: “Porque somos proyectos políticos distintos, tenemos una forma distinta de hacer política que no compartimos”.

