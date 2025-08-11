#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Presidente de Evópoli dice que Matthei “defenderá mucho mejor los derechos de las mujeres que Kast o Kaiser”

Por CNN Chile

11.08.2025 / 23:04

"Nosotros vamos a estar por defender los derechos de las mujeres y los avances que han tenido las mujeres hasta el día de hoy", aseguró Juan Manuel Santa Cruz en Tolerancia Cero.

Sus dichos se enmarcan en situaciones relacionadas con los candidatos de la oposición, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, sobre impugnar la causal de violación en la ley de aborto en tres causales, o la campaña asquerosa de Republicanos denunciada por Evelyn Matthei, por ejemplo.

Lo que ha dicho Kast “en el último tiempo es que no va a entrar en esas materias porque las urgencias son otras”.

Y añadió que lo ideal sería “profundizar, por ejemplo, en mayores oportunidades para equiparar la distancia que hay con los hombres en el mundo del trabajo”.

“Ahí es donde vamos a poner el foco y sea la posición o el rol que tengamos, vamos a empujar ese tipo de decisiones“, zanjó.

En esa línea, remarcó que en un eventual Gobierno de Matthei, ella “defenderá mucho mejor los derechos de las mujeres que Kast o Kaiser, eso está a la base de su proyecto político”.

