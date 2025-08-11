Presidente de Evópoli dice que Matthei “defenderá mucho mejor los derechos de las mujeres que Kast o Kaiser”

"Nosotros vamos a estar por defender los derechos de las mujeres y los avances que han tenido las mujeres hasta el día de hoy", aseguró Juan Manuel Santa Cruz en Tolerancia Cero.

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, dijo en Tolerancia Cero que en su partido estarán por “defender los derechos de las mujeres y los avances” que han tenido.

Sus dichos se enmarcan en situaciones relacionadas con los candidatos de la oposición, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, sobre impugnar la causal de violación en la ley de aborto en tres causales, o la campaña asquerosa de Republicanos denunciada por Evelyn Matthei, por ejemplo.

Lo que ha dicho Kast “en el último tiempo es que no va a entrar en esas materias porque las urgencias son otras”.

“Nosotros vamos a estar por defender los derechos de las mujeres y los avances que han tenido las mujeres hasta el día de hoy”, aseguró Santa Cruz.

#ToleranciaCero | Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli: “Nosotros vamos a estar por defender los derechos y avances de las mujeres” 📡https://t.co/xADyWxbbx9

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/1ZDkRSpyYn — CNN Chile (@CNNChile) August 12, 2025

Y añadió que lo ideal sería “profundizar, por ejemplo, en mayores oportunidades para equiparar la distancia que hay con los hombres en el mundo del trabajo”.

“Ahí es donde vamos a poner el foco y sea la posición o el rol que tengamos, vamos a empujar ese tipo de decisiones“, zanjó.

En esa línea, remarcó que en un eventual Gobierno de Matthei, ella “defenderá mucho mejor los derechos de las mujeres que Kast o Kaiser, eso está a la base de su proyecto político”.