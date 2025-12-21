Acevedo asegura que no le gusta la idea de “motosierra”, pero que Kast “no puede moderar la promesa” de recorte fiscal

El exDipres analizó en Influyentes cómo termina la adminstración de Boric y qué puede preverse del próximo gobierno de Kast, sobre todo en cuanto al recorte fiscal.

Las expectativas económicas para el cierre del Gobierno del Presidente Gabriel Boric mejoraron en diversos indicadores, siendo el más reciente el IPoM de diciembre.

De ahí que las evaluaciones post electorales hayan decantado en reconocer el progreso en las políticas aplicadas durante la administración, que se suman a la evaluación positiva respecto al PIB de 2026, el primer año del presidente electo José Antonio Kast.

De esto y más conversó en un nuevo Influyentes el economista y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, quien destacó que el Gobierno fue “de menos a más” en economía, pero recalcando la crítica de que fue “a pesar” de este.

Por un lado, Acevedo reconoció a la administración de Boric por haber ejecutado el reajuste que dejó el segundo gobierno de Sebastián Piñera tras la pandemia del coronavirus, precisamente los años en que estuvo al mando de la Dirección de Presupuestos.

“El Presidente Piñera le entregó al Presidente Boric un presupuesto ajustado, una reducción del 25% del gasto. Es el segundo mayor ajuste fiscal del mundo después de Noruega. Y el Presidente Boric, a través de la ejecución del ministro Marcel, lo respetó“, recordó.

Esto lo destaca dada la experiencia internacional, donde asegura que la política tiene a la fecha países que conservan la deuda de la pandemia y no han podido resolverlo.

Chao préstamo y la “motosierra” chilena

“Eso va a caer por su propio peso”, fueron las palabras de Acevedo al ser consultado sobre la propuesta de campaña de Kast que buscaba terminar con un elemento de la reforma de pensiones de este año, que se conoce como préstamo al Estado.

Esto, pues a su juicio no está entre las prioridades el modificar los acuerdos alcanzados.

Pero sí en las promesas en lo económico y en seguridad.

Entre las primeras está el reajuste fiscal que mantuvo la polémica durante la campaña ya que desde el equipo y el propio presidente electo no querían entregar detalles sobre qué sería recortado ni cómo se aplicaría el recorte.

Para Acevedo de todas formas es claro que el reajuste de 6 mil millones en 18 meses va.

En esa línea, queda la duda de cómo lo llevará a cabo y qué tan parecido sea con la “motosierra” de Javier Milei, presidente de Argentina con quien sostuvo la primera reunión internacional tras ser elegido como el próximo mandatario.

“Hoy día la gente está cabreada con los abusos del Estado, del Caso Convenios, licencias médicas. Los informes de Contraloría que son recurrentes en que se están malgastando los recursos del Estado. (…) Si tienes el apoyo político como el que consiguió el presidente electo puedes hacer muchas cosas más de las que incluso tenías en tu programa o pensaste que eran o no posibles de hacer”, comentó.

“No veo ninguna posibilidad de moderar la promesa porque la gente quiere que se pueda, no quiere escuchar a un técnico decirle que no se puede, la gente quiere que se pueda”.