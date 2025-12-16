País argentina

“No tengo dudas: ¡Fue glorioso!”: El fuerte abrazo de Javier Milei a José Antonio Kast tras ganar las elecciones en Chile

16.12.2025

Kast viajó esta jornada a Argentina justamente para conversar con Milei sobre cómo ambos países pueden trabajar en conjunto. 

“Felicitaciones, ¡qué triunfazo!”.

Con estas palabras, el Presidente de Argentina, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada al recién elegido Presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Con una sonrisa, Milei abrazó a Kast y agregó: “No tengo dudas, ¡fue glorioso!”, en relación con su triunfo por casi 20 puntos de diferencia sobre Jeannette Jara.

En la cita, también estuvo la hermana de Milei, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

El republicano incluso, tuvo la oportunidad de bromear con los Milei, en un ambiente distendido.

