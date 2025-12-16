Tohá y el primer viaje del presidente electo: “Es un error profundo que Kast se ponga al lado de Milei con esa motosierra”

La excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, se refirió al primer viaje al exterior del presidente electo, José Antonio Kast. Sobre su encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei, señaló en CNN Prime: “No me gustó, no me parece y creo que es un error profundo que Kast se ponga al lado de Milei con esa motosierra, dando a entender que Chile tiene una situación análoga a la de Argentina”.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió en CNN Prime a la visita que realizó el presidente electo, José Antonio Kast, a Argentina.

En relación con el encuentro que sostuvo con el mandatario argentino, Javier Milei, y al video que compartieron con la denominada “motosierra”, símbolo utilizado por el trasandino durante su campaña para promover recortes al gasto fiscal, Tohá cuestionó las señales entregadas.

En esa línea, subrayó que Chile no enfrenta la situación de seguridad de El Salvador ni tampoco el contexto económico ni de gestión pública de Argentina. “Está lejos de esas realidades. Y nuestro próximo presidente es muy importante que empiece a notar la diferencia, a mostrarla y a valorarla, porque si no, nos tira para abajo. Nos pone en una situación en que no estamos”, afirmó.

“Nosotros tenemos que tirar para arriba, no para abajo el país”, cerró.