Una mirada crítica expresó el conductor de CNN Chile, Daniel Matamala, sobre el rol que jugó la Iglesia Católica y las élites en relación a los abusos cometidos por el ex párroco de El Bosque Fernando Karadima.

Tras conocerse su fallecimiento a causa de una bronconeumonía, insuficiencia renal, diabetes melitus e hipertensión arterial, el periodista leyó el comunicado publicado por el Arzobispado de Santiago en el que dijeron acompañar “de cerca a las víctimas sobrevivientes y a sus familias, pidiéndole a Dios misericordioso que pueda sanar el dolor causado a todos quienes han sufrido”.

Una vez concluida la lectura del escueto comunicado, Matamamala señaló que “lo que más llama la atención de ese comunicado es lo que no dice: no hace ninguna referencia a la tupida red de encubrimiento que dentro de la Iglesia Católica protegió los crímenes de Karadima“.

“Él ha muerto en la impunidad, cometió crímenes durante décadas, en 2013 hicieron las primeras denuncias, recién en 2010 salieron a la luz, vino la condena del Vaticano, no fue condenado por la justicia chilena porque habían pasado tantos años que, si bien los delitos se consideraron comprobados, habían prescrito, por lo tanto no hubo una condena de la justicia nacional“, comentó.

El conductor de CNN Chile criticó que “el encubrimiento duró demasiado tiempo” debido a “las tremendas redes de protección que tenía Karadima, dentro y fuera de la Iglesia Católica”.

“Recordemos algunos ejemplos: el empresario Eliodoro Matte, una de las personas más poderosas de nuestro país, parte del círculo íntimo de Karadima, se reunió con el fiscal nacional cuando aparecen las denuncias para interceder en su favor. Lo reconoció el mismo fiscal nacional, entonces Sabas Chahuán, quien dijo que Matte le dijo que querían que la investigación fuera lo más rápida posible porque tenían vínculos de amistad con Karadima él y su señora“, recordó.

En esa línea, también rememoró la polémica frase del senador Manuel José Ossandón (RN), quien en 2019 dijo: “no, no pueden haber abusado de un viejo peludo, que sean homosexuales y se hayan metido en forros que no corresponden, eso es otro tema. Para mí eso no es abuso, no me vengan a decir que a los 19 años iban a abusar de mí”.

De la misma forma, recordó lo dicho por el también senador Iván Moreira (UDI) al denunciante Juan Carlos Cruz en 2018: “eres llorón!! Quienes politizan es la izquierda que quiere destruir a la Iglesia para imponer agenda del diablo y destruir principios, valores cristianos”.

“Poderosos empresarios, poderosos políticos, dedicados a acosar a las víctimas de un abusador, de un depredador sexual. Esas son las redes de protección que, en parte, lograron que una persona como Karadima no pudiera ser condenada a tiempo, como correspondía, por la justicia chilena y que sus abusos se hayan prolongado por tanto tiempo”, comentó Matamala.

“Importante no olvidarlo en el día de hoy”, concluyó.