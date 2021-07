A los 90 años falleció el ex sacerdote Fernando Karadima, culpable de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Su muerte se produjo el domingo, a las 21:20 horas, en el Hogar San Juan de Dios, a causa de una bronconeumonía, insuficiencia renal, diabetes melitus e hipertensión arterial.

La noticia generó reacciones inmediatas de algunas figuras políticas de Chile, quienes, de forma generalizada, condenaron al ex párroco por sus acciones en vida.

Erika Olivera, diputada independiente, señaló que Karadima “no murió en una cárcel porque no recibió sanción penal: sus delitos prescribieron. Imprescriptibilidad de delitos sexuales a cualquier edad”.

Murió Fernando Karadima, ex sacerdote que fue acusado de abusos sexuales contra niños y que fue condenado por el Vaticano. Sin embargo, no murió en una cárcel porque no recibió sanción penal… sus delitos PRESCRIBIERON.#imprescriptibilidad de delitos sexuales a cualquier edad.

