Presidenta del FA acusa “señales de impunidad” tras remoción del Superintendente de Educación y retiro de decretos

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, analizó los primeros nueve días de la administración de José Antonio Kast. La dirigenta denunció una "estrategia ofensiva" que incluye el debilitamiento de la fiscalización en educación y la puesta en duda de la protección a la biodiversidad, apuntando a un trato preferencial para ciertos sectores políticos.

A poco más de una semana del cambio de mando, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, realizó un duro balance de las primeras señales enviadas por el gobierno de José Antonio Kast. En CNN Chile Radio, la timonel frenteamplista cuestionó la remoción de autoridades fiscalizadoras y el retiro de decretos de protección ambiental, asegurando que el Ejecutivo ha iniciado su gestión “con la pata arriba” y bajo una lógica de favorecer a sectores específicos.

¿Qué señales ve el Frente Amplio en la salida del Superintendente de Educación?

Para Martínez, una de las acciones más preocupantes de los últimos días fue la solicitud de renuncia al titular de la Superintendencia de Educación. Según la dirigenta, esta decisión interrumpe investigaciones clave sobre el uso de recursos públicos en la educación superior. “Están persiguiendo a la persona que está haciendo la pega y están, de alguna forma, cubriendo una investigación que tiene como principales investigados a personas de su sector”, afirmó en referencia a las indagatorias por sueldos elevados en la Universidad San Sebastián.

En esa línea, Martínez calificó la medida como una señal de “impunidad”, comparándola con la postura que el actual gobierno sostuvo respecto a los indultos. “Las señales que se dan es que, al final, quienes apoyaron a este gobierno, desde el pinochetismo hasta el gran empresariado, van a tener un mejor trato que el resto de la gente”, apuntó la presidenta del partido.

Lee también: “Oposición pide explicaciones a Kast tras salida de superintendente: Se había revelado sanción contra la USS por sueldo de Squella y Cubillos“

¿Cuál es la crítica al manejo de la agenda de Medio Ambiente?

Otro de los focos de conflicto analizados fue el retiro de 43 decretos de protección ambiental que habían sido ingresados al finalizar la administración anterior. Martínez criticó la narrativa de algunos sectores del oficialismo que plantean una contradicción entre el desarrollo y el Medio Ambiente. “Se planteaba esta idea muy caricaturesca de que todos los proyectos de viviendas sociales estaban parados por protección al medioambiente, cuando está la evidencia de que se puede avanzar en economía sin tocar ecosistemas”, explicó.

Aunque valoró que, tras la presión social, se retomara la protección de especies como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, Martínez advirtió que el ánimo del gobierno entrante parece ser el de “volver a foja cero” políticas de Estado trabajadas durante años. “Ni en nuestra máxima mirada de futuro íbamos a pensar que iba a ser así de brutal estos primeros siete días”, comentó respecto a la velocidad de los cambios propuestos por La Moneda.

Finalmente, la presidenta del Frente Amplio también manifestó su inquietud por el giro en la política internacional, criticando el abandono de la posición multipolar de Chile y la negativa a promover los derechos de las diversidades sexuales en foros extranjeros tras 15 años de tradición diplomática en la materia. Concluyó haciendo un llamado a la oposición para actuar con una “sola voz” en la defensa de los derechos sociales y humanos frente a lo que definió como un proyecto de “retroexcavadora”.