Oposición pide explicaciones a Kast tras salida de superintendente: Se había revelado sanción contra la USS por sueldo de Squella y Cubillos

Integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara solicitaron que se diera cuenta sobre la situación que afecta a la institución universitaria donde realizó clases el actual senador y presidente del Partido Republicano.

Una serie de repercusiones generó que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast pidiera la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, durante las últimas horas.

A pesar que durante los últimos días se le había solicitado la renuncia a otros superintendentes, como el caso de la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, el caso de Salazar se produjo un día después que se revelara una sanción contra la Universidad San Sebastián (USS).

El miércoles pasado, el sitio Reportea dio a conocer que la Superintendencia de Educación Superior había formulado cargos contra la USS por irregularidades en la contratación del formalizado exfiscal Manuel Guerra, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, y el hoy senador Arturo Squella (Republicano).

Un día después que se diera a conocer dicha sanción, se solicitó la renuncia de Salazar del organismo fiscalizador.

En este contexto, diversas voces de la oposición solicitaron explicaciones por la determinación. La diputada e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider (FA), señaló a través de su cuenta de X que “el gobierno de Kast debe explicar por qué sacar a un Superintendente en medio de una investigación que afecta a la derecha“.

“El caso USS no puede quedar en nada, y hoy se formularon cargos. Los recursos de la educación son para la educación!”, añadió.

El gobierno de Kast debe explicar por qué sacar a un Superintendente en medio de una investigación que afecta a la derecha. El caso USS no puede quedar en nada, y hoy se formularon cargos. Los recursos de la educación son para la educación! https://t.co/1VLzWLPn8T — Emilia Schneider (@emischneiderv) March 19, 2026

Por su parte, la diputada que también integra la Comisión de Educación de la Cámara, Daniela Serrano (PC) sostuvo que “el gobierno de Kast debe explicar por qué decide remover al Superintendente de Educación Superior justo en medio de una investigación que involucra a sus colaboradores”.

“En la U. San Sebastián se financiaron sueldos millonarios y contrataciones con recursos destinados a educación. Entre los involucrados en la investigación aparecen Marcela Cubillos, Arturo Squella y Manuel Guerra”, añadió.