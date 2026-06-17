Regulación de plataformas de apuestas en línea: Comisión del Senado acordó formar mesa técnica con el Gobierno

La Comisión de Economía del Senado acordó enviar un oficio al Ministerio Público luego de escuchar a la Superintendencia de Casinos de Juego por denuncias en contra de plataformas de juegos online que operan al margen de la ley.

La iniciativa, que tiene suma urgencia, se encuentra en segundo trámite y fue objeto de indicaciones que deberán ser votadas.

El senador y presidente de la Comisión, Gastón Saavedra, comentó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, propuso la instalación de una mesa técnica para “resolver los cambios que nosotros estamos proponiendo y los que ellos harán. La idea es constituir esta mesa entre nuestros asesores y los del ministerio, y tras eso fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones”.

Regulación de plataformas de apuestas en línea: ¿De qué se trata?

El texto fue presentado vía mensaje por el expresidente Sebastián Piñera y su objetivo es, entre otros aspectos, generar un mercado competitivo de apuestas en línea, considerando otras formas de juego actualmente legales, resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de las y los jugadores, transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas y contribuir a la recaudación fiscal.

Con ello, se busca “establecer las condiciones y requisitos para la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de las plataformas que permiten realizar apuestas en línea, con el objeto de proteger la fe pública, la probidad y transparencia, los derechos de los jugadores, y prevenir e impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes a estas”.

Durante la sesión, los senadores escucharon al superintendente de Casinos de Juego (s) Eduardo Cáceres, quien comentó que la ley faculta a los operadores a explotar juegos —ruletas, cartas, dados, bingos y máquinas de azar— en un lugar físico, es decir, en casinos.

Así, “no comprende juegos en línea, no están autorizados. Los casinos que sí pueden funcionar pagan IVA, un impuesto específico al juego (ingreso bruto por las apuestas menos los premios) y otro gravamen por entrada (0.07 UTM por entrada)”.

Y añadió que desde 2018 a la fecha han presentado ante el Ministerio Público 123 denuncias, la mayoría de clientes de plataformas online debido a “dificultades para cobrar premios, irregularidades en el desarrollo de los juegos y permitir el acceso de menores de edad”.

Los miembros de la Comisión de Economía coincidieron en la necesidad de enviar un oficio al Instituto Nacional del Deporte (IND) para tener conocimiento de las organizaciones deportivas que reciben auspicios de casas de apuestas.