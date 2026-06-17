Walker apunta a falla del Estado por ingreso de niños haitianos: “¿Dónde están esos niños?”

El senador e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Matías Walker, abordó los antecedentes sobre el ingreso de niños haitianos a Chile y apuntó a una posible falla del Estado en los mecanismos de control y protección de menores de edad.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que lo primero es determinar el paradero de los niños y las condiciones en que se encuentran actualmente.

“Lo primero es saber dónde están estos niños y bajo qué condiciones están, para tranquilidad de la opinión pública”, afirmó Walker.

“Acá hay una falla del Estado de Chile”

El senador señaló que la Comisión de Derechos Humanos citó a autoridades de este gobierno y del anterior, además de representantes del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otros organismos vinculados al caso.

Walker sostuvo que el caso debe abordarse desde la responsabilidad institucional y no solo desde la contingencia política.

“Acá hay una falla del Estado de Chile, de las instituciones del Estado de Chile”, afirmó.

#CNNChileRadio | Matías Walker, senador integrante de la Comisión de DD.HH. sobre entrada de niños haitianos: “El Estado está fallando en la coordinación y en la interoperabilidad entre las diferentes instituciones”. pic.twitter.com/nixi1usNs7 — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

Según dijo, existen dudas sobre la coordinación entre distintos organismos que debían actuar ante el ingreso de menores de edad al país.

“La interoperabilidad del Estado se supone que tiene que estar en línea con el Servicio de Migraciones”, señaló.

El parlamentario apuntó a posibles fallas del Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la DGAC, la Subsecretaría de la Niñez y otros organismos encargados de activar mecanismos de protección.

“Tenemos toda una institucionalidad que hemos aprobado en el Congreso Nacional en los últimos años para proteger el principio del interés superior del niño”, planteó.

Walker insistió en que el foco principal debe estar en establecer dónde están los niños que ingresaron a Chile, si fueron recibidos por familiares o adultos legalmente habilitados y si se respetaron los protocolos correspondientes.

“¿Dónde están esos niños? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones ingresaron? ¿Fueron o no sus padres los que los recibieron, los que viajaron con ellos?”, preguntó.