Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Colombia debuta este miércoles en el Mundial 2026 con un partido ante Uzbekistán, válido por la primera fecha del Grupo K.

La selección cafetera vuelve a una Copa del Mundo y buscará comenzar con un triunfo en una zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo.

Al frente tendrá a Uzbekistán, equipo que disputa su primera participación mundialista y que intentará sorprender en el inicio de la fase de grupos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Uzbekistán vs. Colombia?

El partido entre Uzbekistán y Colombia se disputará este miércoles 17 de junio, a partir de las 22:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca, uno de los recintos históricos de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, estará disponible por DSports en TV de pago y vía streaming a través de DGO.

Las coordenadas del partido

Partido: Uzbekistán vs. Colombia.

Uzbekistán vs. Colombia. Fecha: miércoles 17 de junio.

miércoles 17 de junio. Hora: 22:00 horas de Chile.

22:00 horas de Chile. Grupo: K.

K. Estadio: Estadio Ciudad de México / Estadio Azteca.

Estadio Ciudad de México / Estadio Azteca. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago y streaming: DSports y DGO.

Antes de este encuentro, el mismo Grupo K tendrá el debut de Portugal frente a República Democrática del Congo, mientras que el Grupo L contará con los partidos entre Inglaterra y Croacia, además de Ghana contra Panamá.