Nuevo copamiento policial en estaciones de Línea 1 y alrededores: Carabineros fiscalizan entre Baquedano y Estación Central

Esta jornada, Carabineros está realizando un nuevo copamiento policial con más de 150 funcionarios en estaciones de Línea 1 del Metro e inmediaciones.

Carabineros detalló a Contigo en la Mañana de CHV que el operativo se realiza entre Baquedano y Estación Central, junto a efectivos de comisarías y medios especializados, como radiopatrullas.

Seguimos fortaleciendo la seguridad en nuestra red 👮🏻‍♂️ Esta mañana, junto al @minsegpublicacl y @Carabdechile, desplegamos un operativo especial para reforzar las labores preventivas en estaciones y trenes, fortaleciendo la seguridad de quienes se movilizan diariamente con… pic.twitter.com/k6ODoqFb1h — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 17, 2026

De esa manera, el objetivo es realizar controles de identidad preventivos solicitando documentos de identidad a las personas que transiten por los sectores mencionados y corroborar si existen órdenes de detención pendientes.

También se busca tener una presencia policial activa para evitar delitos como robo con sorpresa y otros ilícitos.

El copamiento comenzó a eso de las 7:00 horas, siendo encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y se mantendrá durante toda la mañana, con foco en estaciones del tren subterráneo y sus alrededores.

Hasta el momento, Carabineros no ha entregado información sobre posibles detenciones.