Disputa millonaria entre congregaciones religiosas: Presentaron demandas por compraventa de terreno de iglesia tasado en más de $2.600 millones

Dos demandas presentadas ante la justicia civil por la Congregación de los Sacerdotes del Corazón de Jesús buscan anular los contratos de compraventa de dos terrenos de la Parroquia San José de La Reina, en la Región Metropolitana.

Según información de Radio Biobío, la acción legal apunta a la Congregación Padres Josefinos de Murialdo como vendedores y a Inmobiliaria Santa Isidora SpA como compradora.

Esta última sociedad pertenece al médico Miguel Naranjo Hinzpeter, hijo del exdiputado Jaime Naranjo, y fue constituida solo dos meses antes del traspaso de los lotes ubicados en calle Onofre Jarpa, donde funcionaban salones parroquiales y estacionamientos.

La ofensiva judicial acusa irregularidades en la operación realizada el 26 de septiembre de 2025 ante un notario que posteriormente fue removido de su cargo. El negocio se pactó por más de $2.666 millones pagaderos en cuotas mensuales hasta el año 2065.

Según los demandantes, la venta se ejecutó a un plazo de 40 años sin garantías hipotecarias y con la renuncia del vendedor a la acción resolutoria, lo que deja el patrimonio eclesiástico en riesgo. Además, acusan que uno de los paños se transó por 20.000 UF, un monto inferior a su avalúo fiscal de 28.000 UF, vulnerando normativas civiles y del Derecho Canónico para bienes destinados al culto.

Por su parte, los Josefinos de Murialdo descartaron anomalías jurídicas o una venta a precio irrisorio, asegurando ante la sede eclesiástica que la operación contó con la autorización del Superior Mundial de la congregación.

Afirmaron también que se resguardó la legalidad y que recurrieron a la venta tras fracasar los intentos de acuerdo mediados por el Arzobispado de Santiago.

El tribunal civil acogió a tramitación ambas demandas e inició el proceso de notificación a las partes.