Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Inglaterra y Croacia se enfrentan este miércoles por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en uno de los duelos destacados de la jornada.

El elenco inglés llega como una de las selecciones llamadas a competir por los puestos de avanzada del torneo, mientras que Croacia buscará iniciar con puntos ante un rival de alto nivel.

La zona también está integrada por Ghana y Panamá, que se medirán más tarde en el otro partido del grupo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia?

El partido entre Inglaterra y Croacia se disputará este miércoles 17 de junio, a partir de las 16:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Dallas Stadium, denominación mundialista del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, estará disponible por DSports en TV de pago y a través de plataformas de streaming con derechos de transmisión del Mundial 2026.

Las coordenadas del partido

Partido: Inglaterra vs. Croacia.

Inglaterra vs. Croacia. Fecha: miércoles 17 de junio.

miércoles 17 de junio. Hora: 16:00 horas de Chile.

16:00 horas de Chile. Grupo: L.

L. Estadio: Dallas Stadium / AT&T Stadium.

Dallas Stadium / AT&T Stadium. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports.

Después de este encuentro, el Grupo L continuará con el partido entre Ghana y Panamá, programado para las 19:00 horas de Chile.