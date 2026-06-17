Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Portugal inicia este miércoles su participación en el Mundial 2026 con un duelo ante República Democrática del Congo, válido por la primera fecha del Grupo K.

El elenco europeo llega como uno de los favoritos de su zona y buscará comenzar con un triunfo ante una selección africana que intentará dar la sorpresa en su estreno.

El grupo también está integrado por Uzbekistán y Colombia, que se enfrentarán más tarde en el cierre de la jornada mundialista.

¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. RD Congo?

El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará este miércoles 17 de junio, a partir de las 13:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO.

El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.

Las coordenadas del partido

Partido: Portugal vs. República Democrática del Congo.

Portugal vs. República Democrática del Congo. Fecha: miércoles 17 de junio.

miércoles 17 de junio. Hora: 13:00 horas de Chile.

13:00 horas de Chile. Grupo: K.

K. Estadio: NRG Stadium, Houston.

NRG Stadium, Houston. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO.

Después de este encuentro, el Grupo K continuará con el partido entre Uzbekistán y Colombia, programado para las 22:00 horas de Chile.