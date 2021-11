El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, anunció que no arribaría al país a causa de un examen PCR no concluyente que no le permitió abordar el avión.

En conversación con CNN Chile, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno reflexionó en torno a la situación que enfrenta Parisi y a la recta final de la campaña presidencial.

“Pareciera que lo que él está haciendo hace bastante tiempo es generar conversación sobre su situación, sobre su candidatura. Eso se amplifica a través de redes sociales, lo recogen los medios y finalmente son las encuestas las que captan este clima y por eso aparece marcando un 10% en las encuestas”, explicó el académico.

“Eso es lo que le permite a él seguir siendo un actor de la política chilena, a pesar de estar en Alabama haciendo su campaña desde que fue inscrito como candidato”, agregó.

Campaña en cuarentena

Tras la confirmación del contagio de COVID-19 de Gabriel Boric, los aspirantes a La Moneda iniciaron una cuarentena preventiva tras compartir con el candidato de Apruebo Dignidad en un debate. Aunque, Sebastián Sichel, Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami informaron que sus test PCR arrojaron resultados negativos.

En este contexto, Moreno explicó que la campaña telemática “favorece a los candidatos que no quieren arriesgar, que no quieren salir de su zona de confort”.

“Aquellos candidatos que hoy tienden más bien a evitar cometer errores no forzados, hablo de Boric o Kast, podrían verse beneficiados porque no se van a exponer o no se han expuesto en los debates”.

Encuestas previas a las elecciones

El académico se refirió a las encuestas que han posicionado a Gabriel Boric y José Antonio Kast como las primeras preferencias de la ciudadanía para avanzar a segunda vuelta. “Hay que ser bien claro, las encuestas no son encuestas electorales porque tienen una metodología distinta a las que se hacen en el resto del mundo”, detalló.

“Las encuestas en Chile y en el mundo han tendido a no acertar adecuadamente el escenario probable y eso es porque las sirven cuando tienes variables que son más o menos estables, pero en un escenario de incertidumbre como el que tenemos en Chile, las variables son inciertas”.

Por último, Moreno aseguró que “no le asignaría un valor predictivo a las encuestas”.