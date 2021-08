En una nueva edición de Aquí Se Debate Prime enfrentaron posiciones los presidentes de diferentes partidos políticos de nuestro país. Uno de los puntos de mayor discusión tuvo lugar entre el líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, y su par de Convergencia Social (CS), Alondra Arellano.

Esto se generó mientras conversaban sobre las candidaturas presidenciales, cuando el timonel del gremialismo afirmó que tenía “la impresión de que Boric va a estar permanentemente haciendo gestos a una izquierda muy radical“.

Esto generó la molestia de Arellano, quien salió a responderle a Macaya preguntando qué entendía por “izquierda radical”.

“Yo no entiendo de verdad qué entienden con radicalidad. ¿Es radical pedir una educación pública y de calidad o terminar con el sistema de AFP? Es curioso que digan eso cuando ha sido este gobierno el que ha sido radicalmente injusto. Cuando el pueblo se ha empobrecido y ha tenido que pagar la crisis con sus ahorros, mientras el presidente y sus amigos se enriquecen”, señaló Arellano.

“El común de la gente no está a favor que parte de su clase política este a favor de la violencia como método legítimo para hacer política o con el quiebre institucional”, contestó Macaya. “Cuando hablo de esto, no me refiero a algo en términos ideológicos, si no, en como puedes resolver un problema desde la lógica. Si quieres decir el fin a las AFP, está bien, pero hagámoslo con un sistema que sea capaz de entregar pensiones dignas a los chilenos. Hoy estamos en la lógica de cómo podemos mejorar la calidad de vida, y cómo tu presidente puede interpretar eso”, afirmó Macaya.

Por último, la presidenta de Convergencia Social aseguró que “este debate se trata sobre la gobernabilidad y no podemos entender esto de la misma forma que se ha gobernado en los últimos años. Hay que hacerse cargo de las demandas que son urgentes. Hay que gente que no tiene alcantarillado y tenemos que ponernos de acuerdo en los espacios que tenemos para resolver estas problemáticas”.