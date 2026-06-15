FMI afirma que la economía mundial resiste el shock de la guerra en Medio Oriente pero advierte que los riesgos persisten

Más de tres meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un análisis respecto a la situación de la economía mundial.

Según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, los precios de las materias primas, la inflación y las condiciones financieras se han visto afectados, pero no de manera que señale una desaceleración global, con un fuerte impulso económico en las dos mayores economías del mundo: Estados Unidos y China.

Petróleo 30% sobre los niveles previos a la guerra pese al cese del conflicto

Sin embargo, advirtió que la resiliencia global encubre disparidades significativas: los precios del petróleo se ubican un 30% por encima de los niveles previos a la guerra, aunque por debajo de los máximos observados durante el conflicto, pese al cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

Países como China han logrado amortiguar la disrupción recurriendo a sus reservas estratégicas de petróleo, mientras que el aumento de la producción fuera del Golfo ha contribuido a contener parcialmente el alza.

En materia de inflación, la directora del FMI reconoció que los mayores precios del petróleo están contribuyendo a un repunte en la inflación general, aunque destacó que las expectativas de inflación a mediano plazo se mantienen bien ancladas: “Esa es una señal alentadora de confianza en el compromiso de los bancos centrales con la estabilidad de precios”.

IA y tecnología emergen como factores positivos en medio del conflicto

Georgieva también destacó que la tecnología ha emergido como un factor positivo en medio del conflicto: “La inversión en tecnología relacionada con inteligencia artificial y centros de datos ha sido una fuerza impulsora en los países donde el impulso económico se mantiene”, señaló, agregando que Estados Unidos se está beneficiando de este ciclo tecnológico global, al igual que economías asiáticas con mayores exportaciones tecnológicas.

Sin embargo, advirtió que “la mayoría de los países aún no sienten el impacto de la tecnología en productividad y crecimiento, lo que genera preocupaciones sobre una mayor divergencia económica“.

FMI llama a la disciplina fiscal y advierte contra los controles de precios

Ante este panorama, la directora del FMI llamó a los gobiernos a mantener disciplina y agilidad en sus políticas. “Mantener la estabilidad de precios es esencial”, señaló, agregando que “ya algunos bancos centrales han comenzado a ajustar sus políticas para mantener ancladas las expectativas de inflación”.

Respecto a la respuesta fiscal, Georgieva precisó que “los controles de precios, subsidios e intervenciones similares pueden ser populares, pero son costosos”, y que las respuestas fiscales “deben ser focalizadas, temporales, preservar las señales de precios y estar bien secuenciadas para proteger a los vulnerables sin comprometer las finanzas públicas“.

Georgieva cerró su análisis con una señal de cautela: “Que la economía global esté aguantando el shock hasta ahora es motivo de tranquilidad, pero no de complacencia“.