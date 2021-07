Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista (PC), hizo su propio balance de la derrota en primarias presidenciales del candidato de su partido y el pacto Chile Digno, Daniel Jadue.

En conversación con CNN Chile sobre lo que esperaba el partido previo a conocer los resultados, admitió que “si hay alguna brecha que no estaba en nuestra estimación era una diferencia, a favor o en contra, tan amplia”.

“Con el 39%, significa que Daniel casi obtuvo más votos que los cuatro candidatos de derecha juntos”. agregó Carmona.

Consultado sobre el inicio de la carrera de Jadue por las presidenciales, cuando lideraba las encuestas, y sobré qué fue debilitando su camino a las primarias, Carmona afirmó que uno de los factores fue “una creciente campaña con un sesgo muy fuerte de descalificación de su condición de comunista, descalificación del Partido Comunista y de los temas que lleva el Partido”. El secretario del PC agregó que “esto fue generando un ambiente entre algunas personas que incluso buscó generar temor ante un eventual triunfo de Daniel”.

“Nada de lo que estoy diciendo va a desmerecer el triunfo del Frente Amplio y de la candidatura de Boric, pero sí son factores que, para nuestro lado, deben explicar lo que pasó”, dijo el representante del PC.

Recordando la postura inicial de Daniel Jadue hacia su rival en los debates de Apruebo Dignidad y cómo su postura se fue haciendo cada vez más crítica, con comentarios hacia el papel de Boric en la firma del Acuerdo por la Paz, Lautaro Carmona sentenció que “no creo que haya cambiado su tono”, sino, por el contrario, que “de las entrevistas y apariciones mediáticas se decía que eran debates con guante blanco, que importaba que se indicaran más las diferencias y no solo las coincidencias desde el punto de vista programático (…) no quisiera que se piense que estoy explicando con eso el triunfo del Frente Amplio (…) pero estoy explicando que uno de los factores de que no hayamos alcanzado el cincuenta más uno son las caricaturas sobre las formulaciones que hacía Daniel y cómo empezó a intervenir todo el espectro político”.

En las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad el domingo 18 de julio pasado, Gabriel Boric (CS) triunfó con un 60,43% de los votos, dejando al alcalde de Recoleta con un 39,57% de los sufragios.

La noche de los resultados, el candidato comunista reconoció su derrota y visitó el comando de Boric para felicitarlo por los resultados obtenidos, expresando que “desde ya ustedes saben pueden contar conmigo, podrán contar con todos. (…) Vamos a estar con toda la fuerza y hasta el último día del gobierno de Gabriel”.

Finalmente, ante la posibilidad de que Gabriel Boric ampliara su búsqueda de electorado hacia la centro izquierda y si eso afectaría al pacto con el PC, Carmona enfatizó que “Gabriel es el candidato de Apruebo Dignidad y, por consiguiente, detrás de él hay cinco partidos políticos y una cantidad importante de movimientos políticos (…) es evidente que en la perspectiva de ganar la presidencia necesita ensanchar cada vez más su impacto e incidencia (…) ese impacto lo dan las propuestas programáticas de transformaciones comprometidas en estas primarias a las cuales se integrarán adhesiones de otros sectores y ese desafío, quien esté en una representación con esa proyección, lo tiene por obligación”.

