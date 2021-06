La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, electa con el 42% de los votos en los comicios del 15 y 16 de mayo, asumió el cargo oficialmente el lunes.

En entrevista con CNN Chile, la ex líder del movimiento estudiantil del 2006, conocido como Revolución Pingüina, destacó que haber pasado por ese hito “es un plus, porque las personas depositan la confianza en alguien que estuvo muy vinculada a un movimiento estudiantil que luchó por una mejor educación, para que no dependiera de la capacidad de pago de los padres, sino por una igual calidad y acceso para todos y todas, independiente de su condición socioeconómica”.

“Hay una esperanza grande en Quinta Normal de hacer las cosas distintas”, declaró la militante del PS.

En la misma línea comentó que “me siento parte de la generación que impulsó este proceso constituyente, porque sin 2006 no hubiera habido 2011 y así sucesivamente“.

Por otra parte, se refirió a uno de los pilares de lo que será su gestión a la cabeza del municipio: “La vivienda tiene que estar al centro de la discusión constituyente, hoy no está garantizada una vivienda digna para todos y todas”. Es por lo anterior que argumentó que “hay unan crisis de vivienda muy grande que no se le está tomando el peso de la gravedad a nivel institucional” y que debe ser prioritaria.

Además, indicó que en la comuna hay personas ocupando terrenos estatales, por lo que “hay que ayudar a las familias a encontrar su vivienda definitiva, optar a subsidios, pero no optar por el desalojo con Carabineros, de ninguna manera“.

“Tenemos que aportar para que tengan condiciones dignas para vivir, esa es nuestra preocupación, pero en ningún caso el desalojo con Carabineros. Como los terrenos en ocupación son estatales, la solución también tiene que ser vía del Estado”, concluyó.

Por último, Delfino apuntó que “estamos recibiendo la municipalidad con el embargo de uno de los estadios más importantes de la comuna, que es el estadio Esparta, el cuerpo de bomberos y las dependencias de Coanil“. Junto a esto, detalló que con cerca de $3 mil millones los que ha perdido el municipio en la gestión anterior.