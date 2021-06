El alcalde electo de Maipú, Tomás Vodanovic, le bajó el perfil a la polémica que generó la ausencia de la edil saliente, Kathy Barriga, en la ceremonia de este lunes donde asumió su cargo.

En conversación con CNN Chile, el nuevo jefe comunal aseguró sobre el evento que “fue una ceremonia muy linda y muy simbólica. Lamentablemente por la situación sanitaria y los aforos, había un máximo convocado de 40 personas. Quedaron fuera muchos amigos y familiares”.

En relación a la ausencia de Barriga, el alcalde dijo que “yo consideraba que era más importante que estuviera el nuevo Concejo que va a asumir, nuestros acompañantes, nuestros equipos y todos quienes desde hoy tenemos que empezar a construir en conjunto un mejor Maipú”.

“Prefiero enfocarme en eso, en el proyecto que estamos conformando, en la fuerza social que empuja este proceso de cambios que tiene que vivir Maipú. Creo que más que mirar para atrás o quedarnos pegados en ciertos detalles, lo importante es mirar hacia adelante y ver el enorme desafío que tenemos”, apuntó.

Al ser consultado por si tuvo contacto con la ahora ex alcaldesa, Vodanovic dijo que “no, no pude conversar personalmente con ella. Sí nuestros equipos estuvieron visitando el municipio y de una u otra manera se pudo ir generando este traspaso de información. No de la forma transparente, fraterna y fluida que nos hubiese gustado, pero insisto, eso ya es parte del pasado”.

Sobre en qué condiciones asume la comuna, el nuevo edil afirmó que “recién me estoy sentando en la alcaldía. Sí han estado nuestros equipos de trabajo revisando documentación. Ahora tenemos precisamente una reunión de equipo para evaluar este primer día de instalación”.

“Obviamente sabemos que vamos a recibir un municipio muy dañado, no sólo desde lo financiero con el enorme déficit estimado de entre 30 y 40 mil millones de pesos, sino que también muy dañado desde lo humano. Y nuestro desfío y objetivo desde mañana es reconstruir y reparar el municipio para que esté en buenas condiciones para enfrentar la gran cantidad de desafíos y problemáticas territoriales que hoy día existen en la comuna”, apuntó.