Hace una semana se se registró una alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un 0,8%. Con esto, la inflación anual ascendió a 4,5%. A esta situación se le suma la extensión del IFE Universal hasta diciembre, y la discusión de un proyecto para un cuarto retiro parcial de los fondos de ahorros previsionales.

El economista y profesor de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, conversó con CNN Chile sobre su visión de los bonos y el manejo del actual gobierno, sobre todo ante un escenario que mantendrá el alto gasto fiscal.

Para él, el IFE Universal no se justifica en el actual escenario económico: “sin la extensión de este bono, la economía ya se estaba recuperando con fuerza. Ahora el efecto que va a producir el cuarto retiro más el IFE, es que la economía que ya está caliente, se va a topar con una capacidad productiva que no se expande al mismo ritmo. Y esto va a generar en una presión inflacionaria que ya lo podemos ver en un 4,5%. Lo que obligaría al Banco Central a subir la tasa de interés“, explicó Ramos.

Lee también: Cuarta edición: Expo inclusión 2021 ofrecerá mil empleos a personas con algún tipo de discapacidad

El académico aseguró que su mayor crítica es que “el IFE debería ayudar a la gente y compensar la pérdida que han sufrido durante la pandemia. Y según mi estimación, actualmente no hay más de dos millones de personas afectadas significativamente. El IFE que tenemos le está dando a mucha gente que no ha perdido su trabajo y que están recibiendo ingresos extras“.

“Deberíamos endeudarnos para financiar cosas que de verdad se necesitan. Como el fin de los campamentos, un salario ético, las pensiones, o la ley de salas cunas que se decía que no había recursos. Hay que recordar que la presidenta Bachelet dio la gratuidad universitaria a un costo de 3 mil millones de dólares, que es lo que el IFE gasta al mes”, agregó respecto al bono de gobierno.

Lee también: “No era lo que me dijeron”: Constituyente Loreto Vidal explicó por qué renunció a la Lista del Pueblo

El economista también mostró su preocupación por la sensación de un populismo en esta materia. “Desde el estadillo social hemos caído en una onda populista. Es decir que se promete que se pueden hacer todas las cosas endeudándonos, pero no las cosas que más se necesitan. Desde Sichel hasta Boric, todos están a favor de la extensión del IFE. Yo creo que el sueño de todo candidato presidencial es que Piñera termine todo esto en enero y el cargue con los costos. Si le toca al próximo gobierno ponerle fin al IFE, va a ser muy difícil”, dijo.

Por último, se refirió al proyecto de la reforma de pensiones, donde afirma que el tema principal todavía no se ha realizado. “Debo decir que la pregunta central no se ha tocado, la cual es ver la tasa de reemplazo que queremos que tengan nuestros jubilados. Es decir, que porcentaje de su salario de los últimos años queremos que sea. Actualmente es de 40% y queremos que sea de 70. Pero para eso necesitamos una mayor cotización y creo que debería ser entre 18 y 20 por ciento. El gran error de la reforma de 1981 fue cambiar esto. Actualmente se plantea que sea de un 16% pero eso no va a generar una tasa mayor al 55%“, concluyó.