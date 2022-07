En una nueva edición de Influyentes de CNN Chile, el abogado y columnista, Jorge Navarrete, conversó sobre el proceso constituyente de cara al próximo 4 de septiembre.

En esa línea y en entrevista con Paula Escobar, Navarrete sostuvo que “es un ideal el haber supuesto que íbamos a tener un plebiscito con una aprobación de salida similar a lo que ocurrió en el plebiscito de entrada”.

“Desde esa perspectiva, yo creo que la primera opción la sigue teniendo el Rechazo, y la pregunta es si es que durante este dos meses el apruebo logra estrechar esa diferencia al punto tal de que las líneas se crucen antes del 4 de septiembre, pero eso me parece a mí extremadamente difícil”, indicó.

Asimismo, señaló que en el proceso: “Hay algunos que me parece a mí, hasta el día de hoy sueñan y se vanaglorian con transformarse en una suerte de padres de la patria de esta nueva Constitución y están a punto de ser los rostros de la farra. Cuando hago esta crítica me refiero básicamente a Fernando Atria, me refiero a Bassa”.

“Me refiero a un conjunto de convencionales que, insisto, más allá de su talento, de su conocimiento, tenían y tuvieron la posibilidad dentro y fuera de hacer algo mucho más en la gobernabilidad y, por lo tanto, en la moderación y en la interpretación de cómo debía darse este trabajo de lo que finalmente hicieron”, añadió.

Consultado sobre su voto en el Plebiscito de Salida, el abogado sostuvo que aunque está “desilusionado” del proceso, aprobará la propuesta de nueva Constitución.

“Estoy desilusionado de lo que ha sido el proceso y también de una parte de su resultado, pero voy a votar Apruebo por dos razones: primero porque considero que sigue siendo un paso extraordinariamente significativo, que aunque lejos de lo que hubiéramos querido, se haya desarrollado esta instancia, la primera democrática en la historia de Chile, paritaria en este caso y que arrojo un resultado que se somete a una decisión democrática”, expresó el columnista.

En esa línea, agregó que “la segunda razón es más bien táctica, yo me definiría en aquellos que quiere aprobar para reformar. Me parece que es más fácil o menos complejo iniciar un proceso de reforma, con un texto aprobado, con un cierto impulso y una tensión y una premura, que al hecho de tener que empezar este proceso desde la nada con todas las dificultades que significaría”.

Respecto al alza en las encuestas de la opción Rechazo, el columnista comentó que: “El Rechazo es a Gabriel Boric lo que el 18 de octubre fue a Sebastián Piñera”.

Finalmente, y consultado por la decisión de la Democracia Cristiana de cara al Plebiscito de Salida, Navarrete manifestó que “la DC es un partido que ya murió, cualquiera sea la decisión que tome será irrelevante para el país y sus propios militantes”.