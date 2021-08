La licitación de cédulas de identidad y pasaportes que está llevando a cabo el Registro Civil no ha estado exenta de polémica, debido a la posible adjudicación del servicio a la empresa china Aisino, que podría recibir un cuantioso monto de 525 millones de dólares en un plazo de 10 años.

En ese contexto es que un grupo transversal de parlamentarios han cuestionado el proceso, específicamente por el cambio en las bases del mismo, asegurando que la firma oriental no cuenta con los requerimientos necesarios, ni cumplió con todos los procedimientos para hacerse cargo de la elaboración de los documentos de identidad.

Las autoridades también han aseverado que esto representa un riesgo para la seguridad nacional y los datos de la ciudadanía. Al menos así lo plantea el diputado socialista, Jaime Naranjo, quien abordó esta problemática en conversación con CNN Chile.

“Varios parlamentarios consideramos que esto es delicado, es grave. Tiene implicancia no solo en la privacidad de nuestros datos, sino que también tiene implicancias geopolíticas y de seguridad nacional, por eso es que hemos puesto nuestra voz de alerta”, aseguró el congresista de oposición.

Naranjo también se refirió a la carta que Aisino envió a la comisión de Economía, la cual es presidida por el diputado del PS: “debo decir que el tono de la carta, no es el tono de un empresa que está participando de una licitación. Pareciera ser -y lo digo de forma jocosa- una resolución del comité del Partido Comunista Chino, más que la carta de una empresa”.

“Creo que estamos cometiendo un error y es lo que pretendemos corregir. Nuestro país al abrirse comercialmente también se abrió a las inversiones, pero pareciera que nunca se puso en un escenario en que un Estado, cualquier Estado, pudiera intervenir en nuestra economía e invertir en sectores estratégicos“, aseguró el parlamentario.

En esa línea, Naranjo planteó la necesidad de crear una agencia pública que se encargue de evaluar cuando los Estados inviertan en la economía local: “por supuesto que es delicado decirle que no al Estado Chino (…) pero creo que es una discusión que tenemos que hacer, porque no podemos seguir con este vacío de no tener una agencia que evalúe si es conveniente que un Estado se apodere del sector eléctrico y ahora tenga acceso a los datos privados nacionales. Es para estar muy preocupado”.

El diputado también se refirió a la posibilidad de que nuestro país pueda perder la visa Waiver, que otorga mayores facilidades para viajar a Estados Unidos, debido a que no se puede garantizar la seguridad de los datos nacionales: “el encargado de negocios de EE.UU. nos señaló que como la seguridad de la información queda en tela de juicio, tendrían que evaluar si esa visa debiera continuar o no”.

Por otro lado, el congresista acusó al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, de no querer participar en la sesión de la comisión de RR.EE. de la cámara baja que revisó esta situación: “no quiso opinar, sin embargo sí lo hizo en una radio para referirse a este tema. Me parece delicado y por eso que por unanimidad de los miembros de la comisión, hemos citado para la próxima semana al ministro de RR.EE.; al ministro de Defensa y al ministro del Interior, porque nos parece que este tema hay que abordarlo de manera muy particular”.