Sobre la gestión de la ministra Siches en Interior, la alcaldesa de Providencia dijo en Tolerancia Cero que: "Me parece que ella podría haber adquirido una experiencia de Gobierno que no la tenía por ningún lado, no había sido parlamentaria, no había sido ministra, en un ambiente quizás más cómodo para ella, como, por ejemplo, el Ministerio de Salud".