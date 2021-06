El PPD defendió el acuerdo realizado en conjunto con el Partido Socialista y la DC de impulsar una candidatura única para las próximas elecciones presidenciales, lo que también pretende incluir una lista parlamentaria.

Esto genero la molestia del Partido Radical, quienes aseguraron haber sido excluidos de la lista.

En entrevista con CNN Chile, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró que “no me explico (las críticas) porque esta fue una reunión de los partidos que apoyamos la candidatura de Paula Narváez con la DC para resolver algunos problemas importantes que nos permitan dar una alternativa de Gobierno a la derecha que tanto daño le ha hecho al país”.

“Nos reunimos con la DC para definir un pacto parlamentario común y una candidatura presidencial unitaria y ver el mecanismo para ese propósito”, agregó.

Además, Muñoz dijo “no entender” el malestar en el presidente del PR Carlos Maldonado, quien afirmó a CNN Chile que se enteró por la prensa de este nuevo pacto. Sobre esto, el líder PPD aclaró que “aquí no hay ningún ánimo de exclusión. Él ha manifestado que quiere ir a primera vuelta y esperamos que lo podamos convencer para que participe en una primaria ciudadana, creo que sería lo más lógico porque queremos un pacto parlamentario que incluya al Partido Radical, eso es lo mejor y tenemos una relación fraternal con ellos”.

En la instancia, el ex canciller indicó que todavía no hay una fecha para una eventual primaria convencional, ya que “tenemos que decidir primero si vamos a hacer una primaria ciudadana, entre la candidatura de la DC y nuestra candidatura. La fecha la tenemos que determinar de común acuerdo con la DC, pero no puede ser más allá de comienzo de agosto, más o menos por ahí debiera ser”.

“En caso de que nuestra candidata o candidato no sea elegida en una primaria ciudadano, vamos a tener una candidata que eventualmente va a estar en condiciones menos fuertes de aquellos que sí fueron elegidos en primarias. Nosotros no vamos a imponer, pero los tiempos se van acortando, la inscripción de las candidaturas presidenciales a primera vuelta es el 23 de agosto y no hay mucho tiempo”, añadió.

Finalmente, Muñoz catalogó el día en que no se pusieron de acuerdo en la oposición para las primarias como una fecha “bochornosa”. Por otro lado, también apuntó a que no quieren ser “una izquierda rígida y excluyente que le pide a las Fuerzas Armadas que deliberen”.