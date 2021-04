Durante su participación en Aquí se Debate de CNN Chile, el candidato a constituyente por el distrito 11, Henry Boys, planteó que los obreros no deberían poder llegar al Congreso, a menos que rindan una prueba y demuestren que tienen los conocimientos.

Boys comenzó su argumento diciendo que él cambiaría los requisitos para ejercer cargos públicos, exigiendo mayor edad que la actual (21 años) y cierto grado de calificación para postular a ser diputado.

“Si uno mira las familias, los grupos de amistades, nosotros podemos constatar que, a la fecha de hoy, personas con 21 años no tienen el bagaje de vida, no han pagado una cuenta de luz, probablemente no han salido de la universidad, no han terminado su carrera, entonces no tienen todavía la experiencia para poder ejercer adecuadamente un cargo tan importante“, comentó el abogado.

“A mí lo que me indigna es que a un diputado que no tiene, por ejemplo, cuarto medio, o no tiene 23 o 25 años, le paguen $5 millones o $6 millones, y una persona que se sacó la mugre para ser secretaria, gane $800 mil y se levante a las 8 de la mañana y llegue a las 8 de la tarde. Ahí hay una desigualdad muy profunda que pasa por la Constitución: tenemos que subir los requisitos para ejercer cargos públicos”, agregó.

Lee también: Henry Boys dijo que proscribiría el Partido Comunista: El duro round contra Marcos Barraza y Lucía López

Además, el candidato afirmó que, como los diputados están a cargo de hacer las leyes, deberían tener “cierto nivel técnico”, sin embargo, no le parece necesario que pertenezcan al mundo del derecho: “puede haber ingenieros, puede haber otros profesionales, pero tenemos de alguna manera que mejorar la calidad de la política y eso pasa por mejorar la calidad de los políticos”.

Fue en ese momento cuando la conductora del programa, la periodista Mónica Rincón, le preguntó si pensaba que un obrero no podría ser un buen parlamentario sin ser profesional.

La respuesta del aspirante a la CC fue que “le faltan competencias técnicas para ejercer bien un cargo parlamentario (…) Si da una prueba donde demuestra tener más conocimientos que los necesarios para ejercer el cargo, ningún problema, pero por lo menos hagamos una prueba de conocimientos, no puede ser que haya un Florcita Motuda en el Parlamento (…) no puede ser que haya una Pamela Jiles que se dedica a hablarle a la galucha”, dijo.

En Twitter, el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo comentó que con esa declaración “Manuel Bustos (obrero, sindicalista y diputado fallecido en 1999) se revuelca en su tumba”.