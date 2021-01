El Ministerio de Salud decidió no efectuar cambios en las medidas sanitarias para la Región Metropolitana y el temido retroceso a cuarentena no se ejecutó, hecho que sí ocurrió en otras 13 comunas a nivel nacional.

El registro de las últimas 24 horas con 3.918 de nuevos contagios por COVID-19, acompañado de la tasa de positividad que llegó a un 7,04% fueron las cifras que desde el Gobierno llevaron a tomar esa decisión, que aparece como algo positivo, no obstante, para Helia Molina, ex ministra de Salud, no está cerca de serlo y así lo expresó en conversación con CNN Chile.

“Lo que se mostró en el último informe (del Minsal) no es una situación muy favorable ni muy alentadora, sin embargo, uno podría decir que se ha estabilizado la cifra en los últimos días, aunque son pocos los días”, afirmó la ex ministra en el gobierno de Bachelet.

“Probablemente estas cifras tengan que ver con que muchos santiaguinos han salido de la RM”, añadió y dijo que también se debe considerar cuántos y dónde se estén realizando los test de PCR, que son los factores que finalmente hacen variar la cifras de positividad.

“Creo que es bien complejo para el Minsal hoy en día decretar cuarentena en la RM, por los calores que están haciendo, considerando que gran parte de la población de más riesgo vive bastante hacinada, donde, al hacer cuarentena tampoco se pueden realizar actividades al aire libre”, analizó.

Rol de la sociedad y el Estado en pandemia

“Para sobrevivir lo mejor posible a esta pandemia, mientras esperamos la vacunación, hay que intensificar todas las medidas de autocuidado como el lavado de manos, evitar aglomeraciones, el uso de mascarilla y mantener la distancia social”, sostuvo y enfatizó que esas labores son el deber de la gente.

No obstante, la decana de Ciencias Médicas de la Usach, también puso sobre la balanza otros factores. “La sociedad podrá cumplir con su deber en la medida en que el Estado proporcione las condiciones para que el autocuidado pueda ser real”.

“Siempre he criticado la comunicación de riesgo. Veo que hoy tenemos que ser excesivamente rigurosos y no sólo con los informes televisivos; hay que llevar la transmisión del riesgo a las comunidades, a las juntas de vecinos y a los municipios”.

Al mismo tiempo, agregó otra tarea que ella considera que es clave: “El Estado tiene el tremendo rol de reforzar la logística y los recursos para hacer testeos masivos. Pero no basta el testeo masivo si no se puede hacer trazabilidad de los contactos. Tenemos que trazar al menos 10 contactos por PCR positiva y no llegamos ni siquiera a tres”, manifestó.

“Hay que ser muy claros en decir que no estamos bien. Es importante decir que estamos en cifras muy críticas… Ya es parte del paisaje que se murieron 50 ó 60 personas que no tenían por qué morir”, recalcó.