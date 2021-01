El alcalde de Recoleta, Claudio Castro, dijo estar a favor de que se decrete una cuarentena general en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en vista de los altos contagios de COVID-19.

En entrevista con CNN Chile, declaró que “no tendría ningún sentido, y así se lo hemos planteado a la autoridad sanitaria, volver a las cuarentenas dinámicas, me parece que la solución hoy es una terapia de shock, donde toda la ciudad de Santiago pueda enfrentar una disminución drástica de la movilidad“.

“Pero para que sea efectiva tiene que ser como cuidad y no como comuna“, precisó la autoridad municipal de la segunda comuna con mayor tasa de incidencia de la RM.

Sobre lo anterior, sostuvo que “la clave es que sea efectiva y cuando no hay capacidad de fiscalización suficiente, cuando la ayuda y asistencia social no ha sido lo contundente que esperábamos y cuando los mensajes son contradictorios, cuesta enfrentar esto“.

“No nos sirve que venga un grupo de militares a pararse durante una mañana en una esquina porque esa fiscalización no tiene ninguna efectividad, hoy la principal fuente de contagio no son las personas que están trabajando, en una feria o en el espacio público al aire libre, la principal fuente de contagio son los casos dentro de las casas: se contagia una persona y contagia al resto”, detalló.

Finalmente, concluyó que “si seguimos mandando señales que son contradictorias, por una parte vacaciones y por otra comunas donde al otro lado de la calle la situación es distinta, es muy difícil que la población haga eco” de las medidas preventivas.