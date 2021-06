Este domingo se oficializó la incorporación del senador Alejandro Guillier a las filas del Partido Progresista (PRO), colectividad fundada por Marco Enríquez-Ominami, su ex contrincante en las elecciones presidenciales de 2017.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario explicó que su anexión al PRO se debe a “nuestra común coincidencia en diagnóstico sobre lo que está pasando en el país, donde hay una enorme oportunidad de cambios sociales que hagan sentido a la ciudadanía”.

“En el PRO abrieron el partido, de hecho, todos los candidatos a nivel nacional para constituyentes, concejales y en alguna medida para alcaldes, la inmensa mayoría son independientes y creo que ese es el camino. Hay que ciudadanizar a los partidos políticos, integrar al mundo independiente y no aislarlo“, señaló.

Presidenciales

Respecto a las elecciones presidenciales de noviembre, donde el PRO aún no define si llevará a un candidato a primera vuelta, Guillier indicó que “el país necesita una propuesta programática no sólo construida por los equipos técnicos de los partidos, sino validada por las organizaciones de la sociedad civil”.

“Los que han proclamado su candidatura formalmente han hecho propuestas que son muy partidarias. Yo creo que les falta el componente ciudadano que va a ser determinante en el éxito de esta propuesta política”, señaló sobre las postulaciones a La Moneda de la izquierda y centro-izquierda.

Lee también: Cadem: Provoste ganaría en todos los posibles escenarios de segunda vuelta presidencial

Asimismo, indicó que ME-O “no está descartado” para asumir una eventual candidatura presidencial. Sin embargo, recalcó que “tiene un proceso que lo tiene inhabilitado, un proceso que ya lleva 7 años y es bastante insólito”.

“Estoy bastante confiado en que eventualmente Marco podría ser un muy buen candidato, las circunstancias están abiertas. Ojalá llegáramos a primera vuelta con un sólo candidato en el mundo de la centro-izquierda, pero eso está por verse”, añadió.

Respecto a una posible candidatura propia, tal como en las elecciones de 2017, enfatizó que “todos tenemos que estar disponibles para lo que necesite el país y donde hacemos nuestra mayor contribución, pero no es mi objetivo ser candidato. Yo no entré al PRO para ser candidato, podría haberlo hecho como independiente, pero no es la idea“.