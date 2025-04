Espinoza cuestiona proceso por sucesión de Allende y nombramiento de Rementería: “Se genera un precedente negativo”

Fidel Espinoza, senador del PS, conversó con CNN Chile sobre su postura frente a la controversia generada en torno al cupo senatorial de Isabel Allende, luego de su destitución en la Cámara Alta tras el fallo del TC.

Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista (PS), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile, a la controversia que ha surgido en torno a quién ocupará el escaño senatorial de Isabel Allende, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que culminó con la destitución de la legisladora.

Esta decisión se dio tras el caso por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia.

En ese contexto, la exsenadora sostuvo una reunión con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en la que manifestó su interés en que el diputado Tomás de Rementería ocupara su cupo. Esto se dio luego de que en dicha instancia se le indicara que podía presentar una propuesta para llenar la vacante en la Cámara Alta.

Como resultado, se envió un oficio a la Secretaría General del Senado, el cual fue posteriormente retirado debido a la falta de definición interna. La decisión, en todo caso, debía ser tomada por la comisión política y la mesa directiva del PS.

Este proceso ha generado diversas reacciones. En primera instancia, la propia Allende manifestó su molestia. Luego, el diputado De Rementería expresó su descontento, primero a través de un mensaje que se viralizó en WhatsApp, y más tarde mediante una carta dirigida a la militancia del partido.

Ante este panorama, Espinoza señaló que al interior del partido se ha vivido un “cúmulo de errores” desde la destitución de Allende, apuntando tanto a falencias del Gobierno como a los asesores de la exsenadora, quienes —a su juicio— debieron advertirle que no podía suscribir un contrato con el Estado.

“No tengo ningún tipo de aprehensión respecto de la figura de Rementería, a quien califico como un parlamentario joven, con buena proyección. Pero no me gusta el hecho de que haya sido designado de la manera en que se hizo, porque se genera un precedente negativo para el partido en adelante”, enfatizó Espinoza.

Respecto a la actitud de Allende, quien estaría condicionando su continuidad como militante tras este caso, el legislador afirmó que “sería lamentable, porque no por no darle el gusto en una materia en particular se puede poner la renuncia sobre la mesa”, y prevé que “esto se subsanará en las próximas horas”.

Finalmente, sobre la situación ocurrida, deslizó una reflexión: “Creo que el error puntual del partido ha sido haber determinado que sea la senadora quien elija a su sucesor. Pudo haber sido mucho más amplio. Yo no estoy en contra de que ella haya propuesto nombres, pero para eso existe una comisión política, que es la que debe tomar las definiciones políticas. Por eso fue que el nombre de Tomás ingresó con un oficio, y después tuvieron que retirarlo, porque tenía que pasar por esta instancia partidaria; de lo contrario, no era válido ese oficio enviado al Senado.”

“Ahora, cuando hablo de los errores, me refiero a que nosotros, como partido, nunca tuvimos conocimiento de que se estaba generando este contrato entre el Estado y, en ese entonces, la senadora Allende y la ministra Maya Fernández. Nunca tuvimos conocimiento. Así que, en ese punto, el partido no cometió errores”, cerró.