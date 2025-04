“Yo pa’ operaciones pungas no estoy”: Los dichos de De Rementería tras retirarse de la carrera por cupo en el Senado de Allende

El diputado socialista declinó su postulación al escaño dejado por Isabel Allende, denunciando presiones internas y “decisiones centralistas” que, según él, tornaron insostenible su candidatura.

Este miércoles se revelaron algunas de las declaraciones que realizó el diputado Tomás de Rementería tras retirar su nombre como candidato a ocupar el escaño senatorial del Partido Socialista (PS) que dejó Isabel Allende, destituida hace un par de semanas por el Tribunal Constitucional (TC).

Esto en medio de la polémica generada luego de que la mesa directiva de la tienda retirara el oficio que lo proponía en reemplazo de la exsenadora, generando tensión al interior del PS.

¿Qué dijo de Rementería tras retirarse?

Según reveló Ex-Ante, el parlamentario habría expresado su frustración a través de un grupo de WhatsApp, donde participan casi 500 militantes socialistas, asegurando: “Yo pa’ operaciones pungas no estoy. No me humillo por un cargo”.

El parlamentario por Valparaíso fue aún más claro en sus descargos posteriores: “El espectáculo no lo di yo” y “algunos operadores rascas no me van a cambiar de opinión”.

Un conflicto que golpea el corazón del PS

La decisión de De Rementería marca un nuevo capítulo en la creciente crisis que enfrenta el PS, justo cuando su presidenta, Paulina Vodanovic, ha sido proclamada como precandidata presidencial del partido. La disputa por el cupo senatorial ha dejado heridas visibles y una división expuesta entre las distintas facciones internas.

El diputado había sido propuesto directamente por la exsenadora Isabel Allende, quien recibió el respaldo de la directiva para decidir su sucesión.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el oficio que oficializaba su nombre fue retirado, hecho que Allende calificó como un “asunto grave”, exigiendo respeto por el acuerdo alcanzado.

Críticas al centralismo y posibles señales de ruptura

A través de un comunicado, De Rementería justificó su decisión alegando que las “decisiones centralistas” al interior del PS terminaron por convertir su postulación en una situación insostenible.

“Incluso se había formalizado mi designación mediante un oficio al Senado, que luego fue retirado sin explicación clara”, afirmó.

Su renuncia al cupo deja al partido frente a una definición aún más compleja. Este miércoles, la comisión política del PS se reunirá para resolver quién ocupará el escaño, decisión que podría contravenir nuevamente la voluntad de Allende y reabrir heridas entre sus cercanos.