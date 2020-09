Como “esperable” calificó el director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, el rechazo en el Senado a la polémica indicación que buscaba que extranjeros con visa de turistas pudiesen ingresar a Chile y solicitar los documentos para trabajar.

En entrevista con CNN Chile, Vicuña dijo que “es bueno que las personas estén en situación regular acá. En lo que no podemos caer nunca, y esta fue la ocasión, es en exageraciones, dramas, miedos, porque una y otra vez, cuando se ha legislado sobre migración, se ha legislado sin evidencias, creando miedo, y la realidad va diciendo otra cosa”.

El director del SJM descartó que haya habido un “efecto llamada” en los ingresos clandestinos de venezolanos y explicó que “este proyecto se discute en 2013, los ingresos por pasos no habilitados aumentaron considerablemente en 2018. El 50% de los ingresos por pasos no habilitados de toda la última década, son justamente de 2018 a 2019. Inventar algo que no está en ningún país, que es el efecto llamada, la verdad no tiene sustento en la academia, en la investigación”.

Vicuña agregó que también influye la magnitud de la crisis en Venezuela, por lo que “lo que tenemos que ver es una respuesta regional”.

“La crisis de Venezuela, si ya estaba mal, va a empeorar, y esto no nos tiene que crear miedo, nos tiene que crear empatía. Sobre todo en este gobierno, que se habló tanto de Venezuela y del pueblo venezolano, hoy día se les trata de manera lamentable. Yo eso echo de menos, ¿qué pasó con ese discurso de cuidado, de preocupación latinoamericana por el pueblo de Venezuela, que hoy días los tratamos todos de mala manera, incluso algunas personas como delincuentes?”, cuestionó.

Y añadió que “el mismo presidente (Sebastián Piñera) fue a Cúcuta y ahora no habla de Venezuela. Ahora se dice que hay un efecto llamada por una indicación de senadores de la oposición”.

De acuerdo a Vicuña, tales afirmaciones implican “no conocer la realidad de las personas migrantes” y de quienes están “luchando por su vida”.