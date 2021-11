Las senadoras Carolina Goic (DC) y Marcela Sabat (RN) le exigieron al Gobierno retirar el veto al proyecto de ley que permite el trabajo a distancia para personas que estén a cargo del cuidado de menores de 12 años.

En conversación con CNN Chile, Sabat detalló que este proyecto lo que hace es “entregar una alternativa a miles de madres y padres con hijos menores de 12 años para que puedan teletrabajar durante una alerta sanitaria”.

“Este proyecto se trabajó en forma unánime y transversal con el Gobierno inserto en la discusión sin ningún problema durante el debate, pero luego se desdijo y presentó este veto quitándole el concepto de alerta sanitaria”, añadió.

La parlamentaria sostuvo que el Ejecutivo ingresó el veto el último día, lo cual “retrasó el proyecto”. “Muchas madres y padres que veían en esto una alternativa para poder cuidar a sus hijos e hijas (…) perdieron esa posibilidad”.

Lee también: 47% de los trabajadores preferiría adoptar un sistema mixto que combine trabajo presencial y a distancia

“Existe un protocolo de teletrabajo para el sector privado, pero no para el público. (…) No entendemos por qué existe esa arbitrariedad de entregarle la posibilidad al sector privado, pero no a los funcionarios públicos”, agregó.

Asimismo, Sabat recalcó que hay muchos beneficios que, por terminar el estado de catástrofe, culminaron también. “Creemos que es importante que existan aún con alerta sanitaria, entendiendo, además, que probablemente haya una tercera ola y que existe esta necesidad de cuidado”.

Votación del cuarto retiro

Este martes se espera que las diferentes comisiones del Senado puedan determinar qué día se hará la votación del proyecto que permitiría un cuarto retiro de los fondos previsionales.

“La votación que podría darse antes de las elecciones va a ser solo en general y eso lamentablemente no define que el proyecto siga avanzando”, dijo Sabat.

Lee también: Senadora Carvajal por discusión del cuarto retiro en la Cámara Alta: “Debemos hacernos cargo del fracaso de las AFP”

“Estoy intentando acordar indicaciones porque, al igual que la mayoría de los senadores de la sala, creo que es un mal proyecto, pero podría acceder a que en las indicaciones que se estén redactando pudiéramos tener un acuerdo. Todavía estoy en reflexión del voto porque no tengo en mi mano las indicaciones que vamos a insertar en la discusión”, concluyó.