El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo que las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera en relación a la postergación del pago de cuentas de servicios básicos, “no tienen costo para el Estado”.

Este viernes, el mandatario anuncio que el 40% más vulnerable podrá postergar el pago de la electricidad y del agua potable, suspendiéndose los cortes de suministro.

En entrevista con CNN Chile, el ministro Moreno agradeció la colaboración de las empresas correspondientes y afirmó que todas se han sumado.“Esto es un acuerdo al que hemos llegado con las compañías y no tiene costo para el Estado”, aseguró.

El secretario de Estado explicó que la medida sólo aplica para el 40% más vulnerable “porque esas son las personas que más lo necesitan”. Sin embargo, dijo que “si tenemos una persona de 60 años o más que queda desempleada y tiene problemas financieros, entonces también puede solicitar este sistema de postergar el pago del agua”.

“Si usted está en una condición en que no está en el 40% más vulnerable del país, pero tiene realmente problemas para pagar y quiere usar este beneficio, tiene que acceder a la sanitaria y solicitarlo, pero de una forma particular, y no en forma automática”, agregó.

Aunque la medida aliviará temporalmente los bolsillos de los sectores más vulnerables, desde la oposición algunos exigen la suspensión del cobro de los servicios básicos. Al respecto, Moreno respondió que “el Estado tiene hoy día una cantidad de gastos que tiene que hacer que son inmensos”.

“Hay que cuidar cada peso y se está localizando en los que más lo necesitan”, manifestó.