El doctor en ciencias políticas y académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales comentó que pareciera que los dirigentes de la centroderecha “no entienden” que la presencia del ex presidente Sebastián Piñera “único que hace es fortalecer la opción del Apruebo” en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

El especialista comentó los efectos políticos que ha provocado el anunciado regreso de la ex mandataria, luego que decidió no buscar un segundo mandato en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de ser partícipe en el proceso donde la ciudadanía votará si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Morales dijo que “la gente que rechaza lo hace fundamentalmente por las características del mensajero, que son los convencionales, y no necesariamente del mensaje, porque aún no se leen y a lo mejor no van a leer el texto constitucional completo”.

“En consecuencia, es muy probable que los convencionales del Apruebo no figuren mucho en la franja televisiva como tampoco en la campaña, salvo aquellos que quieran realizar el trabajo territorial, pero a nivel público el Apruebo va a necesitar un rostro político que sea capaz de suplir las falencias que hoy día muestran los convencionales en calidad de mensajeros”, agregó.

En ese sentido, indicó “de ahí, la ex presidenta Bachelet. Dada la estructura socioeconómica y sociodemográfica de los indecisos, podría tener un efecto muy sustantivo. Es cosa de mirar lo que pasó en la última elección presidencial: si bien el presidente Boric siempre llevó ventaja sobre José Antonio Kast, una vez que se reunió con la ex presidenta Bachelet, que recibió el apoyo institucional del bacheletismo, Boric comenzó a incrementar sus niveles de ventaja por sobre José Antonio Kast”.

De este modo, el especialista comentó que, a su juicio, “cualquier cosa que diga o haga el ex presidente Piñera va a atentar contra la opción que hoy día representa el Rechazo. El Rechazo se está tratando de posicionar como una alternativa ciudadana, pero al parecer los dirigentes políticos de la centroderecha no entienden que su presencia lo único que hace es fortalecer el Apruebo”.

“De hecho, salieron de manera inexplicable a criticar a la ex presidenta Bachelet, que pretende judicializar el proceso constitucional dado lo que ha hecho la Comisión de Armonización, pretenden encabezar una propuesta constitucional desde el Congreso en caso de que gane el Rechazo. Ninguna de esas tres opciones es razonable y las tres razones están destinadas al fracaso”, sentenció.