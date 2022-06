La ex presidenta Michelle Bachelet anunció que no buscará un segundo mandato como alta comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque “es hora de volver a Chile y estar con la familia“.

Las reacciones no tardaron en llegar y, en primera instancia, el presidente Gabriel Boric le comentó: “Bienvenida de vuelta“.

Quien también reaccionó fue el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien a través de Twitter detalló que “siempre he admirado mucho a Michelle Bachelet, una visionaria, pionera y persona de principios”.

“Rindo homenaje a su incansable trabajo y dedicación como jefa de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Estoy profundamente agradecido por su liderazgo excepcional y su fuerte compromiso con la realización de los derechos humanos para todos”, destacó.

I have always greatly admired @mbachelet – a visionary, pioneer & person of principle.

I pay tribute to her relentless work & dedication as @UNHumanRights chief. I am deeply grateful for her exceptional leadership & strong commitment to realizing human rights for all. pic.twitter.com/IWzKh1DrZ8

