Ante los hechos de violencia y seguridad que han afectado a comunas del país y en medio de los cuestionamientos sobre el control de armas anunciado por el Gobierno, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, instó al presidente Gabriel Boric a tener “menos poesía” con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y establecer más conexión con la “realidad de la gente común” en Chile.

En entrevista con Mega y en relación al caso del funcionario de Brinks que murió en abril pasado tras ser víctima de un violento asalto en un centro comercial de la comuna, el jefe de comunal dijo: “Con estremecimiento, nos hemos dado cuenta de que todavía hay gente que vive en la guerra contra Pinochet, en el enfrentamiento entre civiles contra militares, que hay ex frentistas vinculados al asalto del carro de valores que le costó la vida a una persona hace un par de semanas. Eso nos debe llevar a darnos cuenta de que todavía hay personas que tienen entrenamiento militar, que tienen armas de guerra”.

En ese sentido, Carter le dijo al mandatario: “Presidente Boric, ese señor no le robó a nadie una 22, un arma de puño. Ese señor estaba con arma de alto calibre proveniente o de tráfico de armas del extranjero o bien desde los barracones de las Fuerzas Armadas, pero no tenía un arma de puño”.

“Entonces, presidente, no se pierda ni un minuto. Menos poesía con Justin Trudeau, más realidad con la gente común y corriente, porque el ex frentista que asesinó al funcionario de Brinks hace un par de semanas no era un ciudadano común y corriente, era un señor con entrenamiento militar como el señor Llaitul que ahora andaba dando conferencias acá en Peñalolén y que el presidente mientras hace poesía con Justin Trudeau y se toma una cerveza, el señor Llaitul llama a la subversión armada en la ciudad de Santiago”, agregó.

“¿Qué delincuente prófugo de la justicia se permite avanzar casi mil kilómetros hasta la capital de Chile, en la cara del gobierno de Chile, a dar una conferencia de prensa? ¿Se lo decimos en francés o en inglés al presidente Boric? Es momento de despertar. Lo que le está ocurriendo a Chile requiere medidas inmediatas, menos poesía y más acción”, sentenció.