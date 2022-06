(EFE) – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció hoy que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.

“Esta sesión histórica será la última en la que compareceré“, dijo Bachelet al final de un discurso en el que repasó la situación de los derechos y libertades fundamentales en el mundo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El anuncio se produce en medio de las críticas que ha recibido por la manera en que realizó recientemente una visita oficial de China, en la que debía interesarse por la situación de la minoría musulmana uigur, sujeta a represión por parte de Pekín, según han confirmado diversas entidades de derechos humanos.

El mandato de alto comisionado de derechos humanos, creado en 1993, dura cuatro años y sólo ha sido renovado en una ocasión, cuando lo ostentaba la sudafricana Navy Pillay (2008-2014).

El secretario general de Naciones Unidas, actualmente Antònio Guterres, es el encargado de proponer a una personalidad para el cargo y su propuesta debe ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A través de su cuenta de Twitter, la ex presidenta de Chile confirmó que “no buscaré un segundo mandato por motivos personales. Es hora de volver a Chile y estar con la familia. Insto a los Estados a que identifiquen un terreno común para lograr soluciones a nuestros desafíos compartidos en materia de derechos humanos”.

Today, I briefed @UN_HRC, opening my last session as High Commissioner. I will not be seeking a second term for personal reasons. It is time to go back to Chile & be with family. I urge States to identify common ground to achieve solutions to our shared human rights challenges.

