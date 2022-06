En una nueva edición de Tolerancia Cero, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a la agenda en materia de Derechos Humanos que impulsará su cartera. En ese sentido y sobre los detenidos desaparecidos, la secretaria de Estado señaló que como Gobierno, esperan poder contar con el apoyo de las FF.AA.

“Se nos ha informado en algunos casos, que puede haber todavía posibilidad de búsqueda en terrenos que son propiedad de las Fuerzas Armadas y eso es muy importante que podamos hacerlo”, señaló. Respecto al proyecto de indulto a los presos del estallido social, la ministra Ríos precisó que “el Gobierno está trabajando para hacerse cargo de las distintas dimensiones de impactación que tuvo el estallido”.

Asimismo, manifestó que se encuentran trabajando en un plan integral que contempla a las pymes que perdieron sus locales de trabajo producto de las manifestaciones del pasado 18 de octubre de 2019, así como la recuperación de los espacios públicos.

Sobre la denuncia del Minsal, ante supuestas torturas en un Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, la ministra expresó que: “Me parece que si esto es efectivo, esto debe ser investigado”.

1.- Sobre detenidos desaparecidos: “Esperamos tener el apoyo de las FF.AA”

“Nosotros sí esperamos que en este nuevo intento de hacer esta búsqueda con la que nos hemos comprometido, tengamos el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

"Se nos ha informado en algunos casos puede haber todavía posibilidad de búsqueda en terrenos que son propiedad de las Fuerzas Armadas y eso es muy importante que podamos hacerlo".

2.- Sobre proyecto de indulto: “Acá hay heridas que tienen que ser sanadas y enfrentadas”

“Acá hay heridas que tienen que ser sanadas y enfrentadas. El Gobierno está trabajando para hacerse cargo de las distintas dimensiones de impactación que tuvo el estallido”.

“Estamos trabajando en una agenda integral que se hace cargo de ámbitos como la economía, para la reparación y trabajo con las pymes”.

3.- “El aumento de penas no necesariamente resuelve los problemas de fondo”

“El aumento de penas y el aumento de delitos no necesariamente resuelven los problemas de fondo que causan esos delitos. Uno de los temas más recurrentes que me plantean los parlamentarios es la creación de nuevos delitos, tipificar delitos y aumentar penas. Y nosotros en muchos de estos casos nos parece y vamos a estar de acuerdo cuando corresponda, (…) es volver a poner en discusión el código penal”.

“Necesitamos salir de esta idea de que solo aumentando las penas, es la medida para enfrentar la delincuencia, porque si no tenemos capacidad de investigación, si no tenemos capacidad de que el sistema de justicia penal funcione eficientemente y que pueda condenar a las personas que son llevadas a la justicia, de verdad no sacamos nada con seguir aumentando las penas”.

4.- Sobre la edad de retiro de los jueces: “Es una buena propuesta”

“Me parece que la propuesta de Transitorias que está planteada, que se va a votar donde se estipula que esto va a ser gradual, es una buena propuesta”.

“Creo que es importante dar un tiempo para que esto se pueda implementar respetando obviamente la autonomía de la Constitución, pero nos parece que en estos temas, es importante darle a las personas ciertas certezas respecto de lo que viene hacia adelante”.

5.- Por denuncia del Minsal por supuestas torturas en psiquiátrico de Valparaíso: “Si esto es efectivo, debe ser investigado”

“Primero que nada, cualquier funcionario o autoridad pública que recibe información que le pareciera que pudiera ser constitutiva de delito, tiene no solo el deber, sino que la obligación legal de presentar esos antecedentes ante el Ministerio Público”.

“Me parece que eso es lo que ha hecho la ministra y acá me parece que si esto es efectivo, esto debe ser investigado”.