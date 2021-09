Un grupo de convencionales presentó una propuesta para modificar el quórum para aprobar las normas constitucionales y dejarlo en 3/5. Esta moción es parte de las indicaciones de los reglamentos que se van a discutir esta semana.

En conversación con CNN Chile, el constituyente Mauricio Daza (independiente) sostuvo que detrás de dicha definición “está en juego la forma en como vamos a debatir las normas que se van a ingresar al proyecto de nueva Constitución y, como todo en la vida, la forma en cómo uno hace las cosas tiene un impacto muy importante en las cosas que uno hace”.

“En este sentido hay varias reglas las cuales van a estar en el ojo de la atención pública, como por ejemplo el tema de los quórums, los plebiscitos dirimentes, pero también hay otros temas, como la posibilidad concreta de sacar la Convención Constitucional desde el Palacio Pereira y llevarla a regiones, que nuestras comisiones temáticas puedan funcionar en distintas localidades y también hay una propuesta para que el Pleno este año funcione dos veces fuera de Santiago, lo que son signos de descentralización importante”, detalló.

En específico sobre los quórum, el constituyente sostuvo que “acá hay dos temas: ¿podemos cambiar las normas establecidas en la Ley 21.200, la que estableció finalmente el proceso constituyente? Respecto de esta primera pregunta yo sostengo que sí, que podemos cambiarlo“.

Lo anterior “básicamente porque la legitimidad de lo que nosotros estamos haciendo no está determinado por las normas previas, va a estar determinado por el pronunciamiento ciudadano que se va a dar en el plebiscito de salida, y ahí se tendrá que validar el contenido de lo que hicimos y la forma como lo hicimos”.

“Respecto al quórum de los 2/3, si lo debemos cambiar o no, yo creo que no. A mí me parece que el quórum de 2/3 es una buena regla porque permite entregar estabilidad a las normas que van a ingresar a la nueva Constitución en un contexto en que se supone que la Constitución es la norma fundamental donde se reflejan estos consensos amplios en nuestra sociedad”, sostuvo.

“Aquello que no quede en la Constitución será materia de ley, leyes que yo pretendo que sean aprobadas y debatidas por un Congreso unicameral que además tenga paridad, escaños reservados y regido por un sistema electoral que permita que los independientes realmente podamos competir y bajo la norma de aprobación de leyes por mayoría simple”, añadió.

Además, aseguró que “ningún grupo tiene un tercio para poder bloquear las reformas que muchos queremos hacer de forma sustantiva a lo que es el ordenamiento constitucional vigente y, en ese contexto, yo creo que hay que tomar en consideración que la derecha no tiene un tercio, la derecha más la antigua Concertación tampoco tiene un tercio, entonces acá la verdad es que quienes están por un quórum inferior, más que defender o estar en contra del quórum de Pinochet, lo que quieren es tener un camino más fácil para poder llevar a cabo una agenda sin ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas que estamos impulsando estos cambios”.

“Yo creo que acá se requiere un esfuerzo de deliberación, un esfuerzo de colocarnos de acuerdo y eso se puede lograr“, complementó.

Finalmente, el abogado mencionó como ejemplo de lo anterior “la declaración con respecto a los presos de la revuelta, que era un tema bastante polarizado, y ahí se logró un quórum muy superior a los 2/3 para aprobar esa declaración. Ahí hay un signo de que podemos ponernos de acuerdo quienes estamos por una vía que sea de hacer cambios sustantivos en las materias que le interesa a la ciudadanía”.