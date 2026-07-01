“Le estaban haciendo un daño a su Presidente”: Manuel Ossandón (RN) apunta a Republicanos tras el rechazo de la acusación constitucional contra Grau

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, abordó el rechazo de la acusación constitucional impulsada por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente.

El libelo contra el extitular de Hacienda se fundamentaba en cuatro capítulos, en los que se le atribuía la infracción al principio de probidad consagrado en la Constitución; la vulneración del deber de coordinación y de la unidad de la gestión financiera del Estado; la vulneración del principio de universalidad presupuestaria; y la vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales. Todos los capítulos fueron rechazados durante la votación.

Cabe mencionar que el legislador se encontraba con permiso constitucional desde el 29 de junio debido a su viaje a Paraguay junto al jefe de Estado José Antonio Kast.

En cuanto al libelo acusatorio, sostuvo que, si bien respeta a los parlamentarios que lo impulsaron, “a mi juicio estaban equivocados, pero tienen todo el derecho. Pero yo exijo que me respeten a mí si yo pienso distinto”.

Asimismo, sostuvo que es relevante que los proyectos importantes para el país avancen y que las descalificaciones queden al margen del debate.

“Aquí lo que importa es que las reformas que sean buenas para Chile salgan, y no las descalificaciones y los aprovechamientos de los desconocidos que quieren hacerse conocidos insultando a las otras personas”, enfatizó.

En esa línea, afirmó que la acusación constitucional es una herramienta importante y que no se utiliza para “vengarse, molestar y crear un mal ambiente”.

“Yo no entiendo a los que están centrados en apoyar al gobierno del Presidente Kast para que le vaya bien, que participen en una acusación constitucional que lo único que podía lograr era enrarecer el ambiente”, añadió. Además, calificó lo sucedido en la Cámara Alta como un “bochorno” y un “tremendo error”.

Asimismo, complementó que cuando uno entra en este tipo de disputas lo hace para ganarlas, pero también con un objetivo, que en este caso no se cumplió.

Finalmente, deslizó una reflexión: “Nosotros necesitamos mantener en el Senado un ambiente como el que hemos mantenido, de conversación con todos los sectores políticos. Nosotros en el Senado nos sentamos a conversar con los comunistas, con los socialistas, con el PPD, con la UDI, con RN, con todos. Y esto lo que hace es ensuciar ese ambiente. Yo no sé, yo no entiendo a los republicanos, por qué hicieron esto. Le estaban haciendo un daño a su Presidente”.