Gobierno presentará indicaciones a reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: “La rebaja de la imputabilidad no es la vía en estos momentos”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó rebajar la edad de imputabilidad adolescente, pero anunció que el Gobierno presentará indicaciones a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que buscará endurecer las sanciones para menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos con connotaciones “más graves”.

“Creemos que la rebaja de la imputabilidad penal no es la vía en estos momentos para afrontar el problema“, afirmó la autoridad en un punto de prensa.

Asimismo, señaló que “es una buena oportunidad para que el Gobierno presente indicaciones para ciertas materias específicas relativas a la residencia, relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir una cierta condena establecida por tribunales de justicia por la comisión de delitos graves”.

En concreto, la iniciativa que plantea la administración del presidente José Antonio Kast tiene como objetivo que los delitos de mayor gravedad cometidos por jóvenes de entre 14 y 18 años tengan sanciones más duras.

“La respuesta debe estar en la regulación que le demos a los delitos de mayor gravedad cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años. Nos parece que son situaciones de carácter grave que ameritan una regulación especial y creemos que la baja de la responsabilidad penal no es la vía en este momento para afrontar el problema”, explicó.