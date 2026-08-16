Exgeneral director de Carabineros cuestiona exposición de Cancerbero: “Lo habría hecho con un par de imágenes”

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez valoró la denominada Operación Cancerbero impulsada por el Gobierno, pero cuestionó la decisión de transmitir en vivo parte del traslado de reos de alta peligrosidad hasta el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca.

En conversación con Estado Nacional de TVN, la exautoridad policial sostuvo que este tipo de procedimientos requiere un alto nivel de coordinación y reserva entre las instituciones encargadas de ejecutarlos.

“Antiguamente eran muy reservados entre Gendarmería y Carabineros. En los horarios en que se hacían, solamente tenían conocimiento ambas instituciones cuando se activaban estos procedimientos de traslado de reos de alta peligrosidad de un penal a otro. Nadie sabía”, explicó.

La Operación Cancerbero contempló el traslado de 687 internos de alta peligrosidad desde distintos establecimientos penitenciarios hacia el recinto de La Laguna, bajo un amplio despliegue de Gendarmería y las policías.

Yáñez: “Se corre un riesgo”

Yáñez reconoció que el Ejecutivo necesitaba comunicar el operativo y entregar una señal pública en materia de seguridad, pero planteó que la exposición del procedimiento pudo haber sido más limitada.

“Yo creo que se corre un riesgo, pero había que dar una señal. ¿Cómo yo le informo a la ciudadanía de que esto se hizo?”, señaló.

El exgeneral director sostuvo que el impacto comunicacional adquiere especial relevancia ante la exposición permanente de delitos y organizaciones criminales a través de redes sociales, aunque advirtió que eso debe equilibrarse con las necesidades operativas.

“Se corre un riesgo no solamente en la operación, sino que también en los derechos y garantías que puedan verse afectadas”, afirmó.

Consultado sobre cómo habría enfrentado la comunicación del traslado si todavía estuviera al mando de Carabineros, Yáñez planteó que habría optado por entregar registros acotados una vez asegurado el procedimiento.

“Yo habría sido más restrictivo frente a la transmisión en vivo. Lo habría hecho con un par de imágenes que hubiesen dado cuenta de que se iba a hacer esta movilización. Lo que no puede dejar de hacerse es comunicar”, sostuvo.

Pese a sus reparos sobre la transmisión, Yáñez realizó una evaluación positiva de la decisión de trasladar a los internos y destacó el cambio que representa en la política penitenciaria.

El exgeneral director calificó la operación como una “señal potente” y sostuvo que la ciudadanía necesitaba acciones de este tipo frente al avance del crimen organizado.

“Fue una muy buena señal. Creo que la población necesitaba señales como esta, en el sentido de que los cambios que se están haciendo son sustantivos”, afirmó.

Yáñez puso además énfasis en la necesidad de incorporar con mayor fuerza a Gendarmería dentro de las coordinaciones de seguridad pública y persecución del crimen organizado.

“No hace mucho se incorporó a la mesa de conversación el tema penitenciario. Antes pasaba por las buenas relaciones interpersonales que teníamos entre instituciones para poder compartir información, pero no era parte de la discusión. Gendarmería estaba aislado”, aseguró.