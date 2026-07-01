Presidente del Partido Republicano anuncia que la colectividad evalúa presentar una reforma constitucional para habilitar leyes de seguridad

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó en CNN Prime el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast para enfrentar hechos de violencia escolar al interior de los establecimientos educacionales.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si el fallo del TC podría tener efectos adversos en otros proyectos, como el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, el líder republicano respondió: “Sin ninguna duda, y en otros también. Todavía no tenemos a la vista los argumentos que existen detrás de esta posición del TC, pero no es sorpresa para nadie que estemos mirando con atención cuáles van a ser sus argumentos por lo que viene a futuro”.

“Acá existe un tema de fondo. Cuando uno escoge a un Presidente de la República, uno también está eligiendo no solo a un jefe de Gobierno, sino también a un jefe de Estado. Eso no significa que los órganos constitucionales autónomos tengan que adherir a la manera de pensar del jefe de Gobierno”, agregó.

En esa línea, subrayó que la ciudadanía hace tiempo está “pidiendo a gritos que tengamos un estándar de protección de los derechos fundamentales de las personas muy distinto al que estamos teniendo hoy”.

“Y me da la impresión de que, al menos, lo que uno podría imaginarse, teniendo una perspectiva relativamente negativa, si uno proyecta en el tiempo lo que se anunció a propósito de Escuelas Protegidas, es que no se está adecuando esa manera de pensar, o que se está teniendo a la vista una interpretación de la Constitución que no conversa con la importancia que nosotros le asignamos y que les traspasamos a las personas al pedirles el voto, no solo para el Presidente de la República, sino también para los parlamentarios, de que la principal obligación que tiene el gobernante, en el amplio sentido de la palabra, es la protección de las personas”, complementó.

En ese contexto, adelantó en CNN Chile que, en el caso de que “se desprenda de los argumentos de esa sentencia que la colisión se está dando con algo estructural de la Constitución, no tenga ninguna duda de que vamos a presentar una reforma constitucional en donde se habilite expresamente a la ley, para no tener problemas de constitucionalidad, a restringir o suspender derechos de los delincuentes, de las personas que, en definitiva, no están permitiendo cumplir con ese principal propósito del gobernante, que es entregarle protección a la población”. Además, explicó que una reforma de ese tipo requiere un quórum de cuatro séptimos.

“Habrá quienes consideren que esa eventual reforma constitucional no se ajusta a lo que ellos estiman conveniente, y tendrán que votar en contra y explicarle a la ciudadanía que no están de acuerdo con darle una mayor protección a la población, para lo cual también es necesaria una reforma constitucional. Si es que vemos en los argumentos de las sentencias, no solo de esta, sino también de alguna otra que pudiéramos tener a la vista, que colisionan con algo estructural que observa el Tribunal haciendo su trabajo, por de pronto, también muy calificado para eso, nosotros haremos el nuestro. Representamos a la soberanía popular y haremos los cambios necesarios para poder entregarle protección a la gente”, anticipó.