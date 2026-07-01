Diputados RN ofician al ministro Arrau: Piden urgencia a proyecto tras hallazgos de la PDI que vinculan la prostitución con el Tren de Aragua

La revelación de un presunto vínculo entre la prostitución y el Tren de Aragua en la Región Metropolitana levantó las alertas en Renovación Nacional (RN), cuyos parlamentarios, a través de un oficio, solicitaron al Gobierno otorgar suma urgencia al proyecto de ley que busca sancionar a quienes lucran con el comercio sexual ajeno y extorsionan por tal actividad.

El oficio fue enviado por los diputados Diego Schalper, Eduardo Durán y Mauro González al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Esto se da después de que un reportaje de La Tercera expusiera que la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que mujeres de nacionalidad venezolana que ejercían la prostitución eran informantes del Tren de Aragua.

En concreto, la iniciativa —que pidieron que fuera discutida en los próximos días en el Congreso— contempla artículos para sancionar a quienes hagan un negocio y ganen dinero a costa de la prostitución de un tercero.

Además, propone castigar a quienes manejen páginas web, aplicaciones o medios que sirvan de vitrina para estos servicios, y a quienes faciliten casas o departamentos para que funcionen con este fin.

En el documento, los parlamentarios aseguraron que “el impulso de este proyecto permitiría al Ministerio de Seguridad Pública mostrar una agenda legislativa concreta orientada a atacar las bases económicas y operativas del crimen organizado”.

Agregaron que “estimamos, además, que su tramitación con apoyo del Ejecutivo dejaría en evidencia la voluntad del gobierno de sacar adelante iniciativas orientadas a golpear estructuralmente al crimen organizado“.