Presidente de Colombia firma la extradición a Chile de “Larry Changa”, presunto cofundador del Tren de Aragua

(CNN Chile/CNN en Español)– Durante este miércoles, el presidente Gustavo Petro concedió la extradición hacia Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’ y sindicado como presunto cofundador del Tren de Aragua.

La Resolución 245, emitida el 17 de junio de este año, fue firmada por el mandatario Petro y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo. En ella se autoriza la extradición solicitada por Chile, en el marco de una investigación por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros consumados.

La causa se encuentra radicada en el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos.

Cabe recordar que ‘Larry Changa’ fue detenido en Colombia en 2024. Tras ello, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que Chile solicitaría su extradición y explicó que el presunto líder criminal ingresó al país en 2018 con una visa “sin mayor problema”.

“En Chile se le empezó a buscar desde el año 2022, salió del país de manera irregular”, afirmó en esa oportunidad.

La exministra también destacó la colaboración de las autoridades colombianas con sus pares chilenas en el caso y lamentó no contar con el mismo nivel de cooperación por parte de Venezuela.

“Colombia detiene a esta persona porque es buscada por delitos graves, va y la detiene, no hay ningún problema. Quisiera que eso pasara con la situación de Venezuela. Cuando uno emite una notificación de Interpol, otros países hacen eso: la detienen”, sostuvo Tohá.