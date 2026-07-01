Denuncian grave caso de maltrato animal: Perro galgo fue hallado ahorcado en un árbol en Marchigüe

En las últimas horas, un grave caso de maltrato animal ha generado indignación en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes de un perro encontrado ahorcado.

La denuncia fue realizada por el rescatista Luis Martínez, conocido en redes sociales como “Luis Galgo”, quien compartió una fotografía en la que se observa a un galgo colgando sin vida de un árbol en Marchigüe, localidad de la Región de O’Higgins.

“No es primera vez que en ese preciso lugar dejen morir tantos galgos. Exigimos que vayan al lugar y salgan a dar algún comunicado para advertir a sus vecinos que estas atrocidades son totalmente condenables. Marchigüe tiene un alto índice de maltrato en galgos“, señaló en la publicación.

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Municipalidad presenta denuncia ante Fiscalía

En primera instancia, desde la Municipalidad de Marchigüe emitieron un comunicado en el que condenaron “categóricamente cualquier acto de maltrato animal” e informaron que pidieron los antecedentes del caso para ponerlos “a disposición de las autoridades competentes”.

Además, hicieron un llamado a que cualquier persona que cuente con “información, fotografías o testigos que permitan identificar a los responsables” presente la denuncia “ante Carabineros, la PDI o el Ministerio Público”, ya que “son los organismos facultados para investigar estos hechos”.

Desde el municipio también aclararon que “no tenemos atribuciones legales para investigar delitos, identificar responsables ni aplicar sanciones”, aunque reiteraron su compromiso con la protección y el bienestar animal y manifestaron su disposición a colaborar con las instituciones competentes.

Ya este miércoles, la municipalidad informó que se “realizó formalmente la denuncia ante el Ministerio Público“. “A la vez, se instruyó a la Dirección de Seguridad Pública y a la Dirección de Desarrollo Comunitario recabar los antecedentes disponibles, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades que correspondan”.

“Expresamos nuestro más absoluto rechazo a cualquier acto de maltrato animal y reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad a permitir que las instituciones competentes lleven adelante este proceso con responsabilidad, evitando desinformación y resguardando el respeto hacia nuestra comuna y sus habitantes”, agregaron.